LOT uruchamia dziś bezpośrednie rejsy z Warszawy do jednego z największych lotnisk świata - Pekinu-Daxing w Chinach. To drugi port w Pekinie, do którego będą latały maszyny polskiego przewoźnika.

Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT w środę o godz. 22.40 ma wystartować z warszawskiego Lotniska Chopina, inaugurując rejsy do Pekinu-Daxing (PKX).

Rozkład lotów

Samolot polskiego przewoźnika trasę ok. 7 tys. km ma pokonać w ok. 9 godzin, by o godz. 14.20 czasu lokalnego wylądować na jednym z największych lotnisk na świecie. Rejsy na tej trasie będą się odbywały cztery razy w tygodniu.

Samoloty z Warszawy będą startowały w poniedziałki, środy, piątki i soboty. W drodze powrotnej loty będą się odbywały we wtorki, czwartki, soboty i niedziele, ze startem o godz. 16.00 czasu lokalnego i lądowaniem w Warszawie o godz. 18.45.



LOT uruchomił bezpośrednie rejsy z Warszawy do Pekinu w 2012 roku na Stołeczne Międzynarodowe Lotnisko Pekin, położony 20 km na północny wschód od centrum Pekinu.

Przewoźnik lata do tego portu trzy razy w tygodniu. Z Warszawy we wtorki, czwartki i niedziele (start o 14.55, lądowanie 06.35 czasu lokalnego), a z Pekinu w poniedziałki, środy i piątki (wylot o 08.45 czasu lokalnego, a lądowanie w stolicy Polski o 11.30). LOT utrzyma te częstotliwości na lotnisko Beijing Capital.



Loty do nowego chińskiego portu uzupełniają dotychczasową ofertę LOT-u na lotnisko Capital w Pekinie. W sumie LOT będzie latał do Pekinu na oba lotniska codziennie.

Bezpośrednie rejsy z Warszawy do Pekinu (na lotnisko Capital) oferują również chińskie linie Air China.

Międzynarodowe lotnisko Daxing w Pekinie jest jednym z najnowocześniejszych portów lotniczych na świecie, formalnie zostało otwarte pod koniec września ub.r. Jest położone 46 km na południe od centralnego placu Tiananmen. Jego budowa trwała pięć lat, według chińskich mediów i kosztowała 80 mld juanów (45 mld zł), choć uwzględniając dodatkowe koszty, mogło to być nawet 67 mld zł.

Największe linie

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych obsłużył Ryanair. Z usług przewoźnika skorzystało 5,8 miliona pasażerów.

PLL LOT znalazły się na drugim miejscu - 5,4 miliona pasażerów. Trzecie miejsce należało do węgierskich linii Wizz Air, które obsłużyły 4,2 miliona pasażerów.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,2 miliona pasażerów oraz EasyJet - 533 tysiące.