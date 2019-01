Odtwórz: Co będą mieli Polacy z budowy CPK?

Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały w poniedziałek połączenie na trasie Warszawa-London City. Rejsy są realizowane samolotami typu Embraer 190, które mogą zabrać na pokład 106 pasażerów.

Pierwszy samolot odleciał do stolicy Wielkiej Brytanii z Lotniska Chopina w poniedziałek przed godziną 8.

- Ze względu na krótki pas startowy i stromy kąt podejścia, tylko kilka rodzajów samolotów pasażerskich – w tym Embraer 190 – jest certyfikowanych do lądowania w porcie lotniczym Londyn-City. LOT pozyskał cztery tego typu maszyny specjalnie do obsługi połączeń do London City z trzech europejskich stolic: z Warszawy od poniedziałku, a w kolejnych miesiącach także z Budapesztu i z Wilna - powiedział dyrektor komunikacji korporacyjnej w LOT Adrian Kubicki.

Każdy Embraer 190 ma na pokładzie 106 foteli w trzech klasach podróży: biznes, ekonomicznej premium i ekonomicznej. Maksymalny zasięg samolotów z pasażerami to prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Odrzutowce wyposażone są w nowoczesne silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO2.

Jak wskazał Kubicki, lotnisko London City Airport, jest dogodnie zlokalizowane w londyńskich dokach (w dzielnicy Royal Docks). Jest położone najbliżej biznesowego i finansowego centrum Londynu - w odległości około 9,6 km od City.



- London City to najwygodniejsze lotnisko dla pasażerów, którzy chcą dostać się w najkrótszy i najwygodniejszy sposób do biznesowej części miasta - powiedział Kubicki.

Loty do Londynu

Samoloty LOT-u codziennie (oprócz niedziel) będą startowały z Lotniska Chopina o godzinie 7.15, by lądować na London-City Airport o godzinie 9., a także o 16.05 (poza sobotami) z lądowaniem o godzinie 17.50. Z kolei loty z Londyn City zaplanowane są na 9.30 czasu lokalnego z lądowaniem w Warszawie o 13 oraz na 18.20 z przylotem do stolicy Polski o godzinie 22.

LOT nie jest jedynym przewoźnikiem, który oferuje połączenia z Polski do londyńskich portów lotniczych.



Ryanair ma w swojej siatce połączenia do lotniska Londyn-Stansted, położonego 48 kilometrów na północny wschód od angielskiej stolicy. Do tego portu lotniczego dostaniemy się z Modlina, Gdańska, Bydgoszczy, Szczecina, Poznania, Katowic, Krakowa, Wrocławia, Łodzi oraz Rzeszowa.

Ponadto połączenia do portu lotniczego Londyn-Luton (50 km na północ od centrum Londynu) oferuje węgierski Wizz Air. Rejsy są realizowane z Warszawy, Gdańska, Poznania, Szczytna, Katowic, Lublina oraz Wrocławia.

Do Londyn-Luton polecimy również z linią EasyJet. Dodatkowo ten przewoźnik oferuje rejsy z Warszawy do portu lotniczego Londyn-Gatwick, położonego 40 km na południe od centrum Londynu.

Połączenie z Krakowa do lotniska Londyn-Heathrow (24 km od centrum miasta) ma w swojej siatce także British Airways.

Z danych PLL LOT wynika, że między Polską a Wielką Brytanią podróżowało w ubiegłym roku 7 milionów pasażerów.