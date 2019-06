PLL LOT w piątek wieczorem zainauguruje bezpośrednie rejsy na trasie Warszawa-Bejrut w Libanie. Będzie to powrót narodowego przewoźnika na tę trasę; ostatni raz latał tam pod koniec 2016 roku.

Samolot z pasażerami Polskich Linii Lotniczych LOT wystartuje do Bejrutu z warszawskiego Lotniska Chopina o godz. 22.30. W stolicy Libanu lądowanie jest planowane na godzinę 2.55 czasu lokalnego.

"Dla ruchu turystycznego i biznesowego"

Samolot z Bejrutu ma startować o godz. 3.50 czasu lokalnego z przewidywanym lądowaniem o 6.30 na Lotnisku Chopina.



Planowany czas lotu z Warszawy do Bejrutu to 3 godz. 25 minut, a w drodze powrotnej to 3 godz. 40 minut.

Rejsy LOT-u w czerwcu, wrześniu i październiku będą się odbywały cztery razy w tygodniu, a w lipcu i sierpniu pięć razy. Połączenia będą wykonywane m.in. samolotem Embraer 195, który w zależności od wersji ma na pokładzie od 112 do 118 miejsc dla pasażerów.



Uruchomienie połączenia przewoźnik motywuje rosnącym w ostatnich latach ruchem z Europy do Libanu.



- Połączenie kierowane jest dla ruchu turystycznego i biznesowego. Liban jest ważnym ośrodkiem biznesowym na Bliskim Wschodzie. Z roku na rok obserwujemy zwiększającą się wymianę handlową między Polską, Unią Europejską a Libanem - powiedział PAP rzecznik prasowy LOT Adrian Kubicki.

"Duży potencjał ruchu"

Jak wytłumaczył rzecznik LOT, firma widzi duży potencjał w ruchu pomiędzy Skandynawią i Niemcami a Libanem.

- To ruch zarówno ze Skandynawii i Niemiec do Libanu, jak i z Libanu do Niemiec i Skandynawii. Dzięki rozbudowanej w latach 2016-2018 siatce połączeń LOT-u do Niemiec i Skandynawii i położeniu geograficznemu Warszawy - Lotnisko Chopina jest doskonałym punktem przesiadkowym dla pasażerów podróżujących z i do Bejrutu - tłumaczy Kubicki.

W 2018 r. LOT przewiózł łącznie ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż rok wcześniej. W tym roku przewoźnik spodziewa się gościć na pokładach ponad 10 mln pasażerów. LOT ma w swojej ofercie 111 rozkładowych połączeń na trzech kontynentach świata.

Nowe trasy Ryanaira

Wcześniej Ryanair ogłosił, że od najbliższego sezonu zimowego w bazie w Poznaniu znajdzie się drugi samolot i uruchomionych zostanie sześć nowych tras do: Budapesztu, Cork, Charkowa, Odessy, Paryża Beauvais oraz Sztokholmu Skavsta.

Irlandzki przewoźnik informował także o uruchomieniu nowej trasy na lato 2019 do Kawali w Grecji.

Połączenie zostanie uruchomione w lipcu i będzie realizowane do września w ramach rozszerzonej siatki połączeń na lato 2019.

Zapowiedzi Wizz Aira

Z kolei na początku maja węgierska linia lotnicza Wizz Air oficjalnie zainaugurowała swoją bazę na lotnisku w Krakowie. Zgodnie z planami stacjonuje tam jeden samolot Airbus A321, a drugi zostanie umieszczony 1 sierpnia, a dodatkowa trzecia taka sama maszyna dołączy do krakowskiej floty we wrześniu.

Pozwoli to na uruchomienie w tym roku 18 połączeń z Krakowa do: Londynu Luton, Kijowa, Nicei, Turku, Doncaster, Bari, Billund, Katani, Larnaki, Charkowa, Oslo, Kutaisi, Rzymu Fiumicino, Turynu, Tel Awiwu, Birmingham, Eindhoven oraz Keflaviku.

Od czerwca linie Qatar Airways wprowadzą większy samolot do obsługi trasy Warszawa-Katar. Airbus A350-900, zabierający na pokład 295 osób, będzie jedyną maszyną tego typu operującą z Polski.

Brytyjski przewoźnik EasyJet w okresie letnim będzie obsługiwał loty z Warszawy do: Genewy, Bazylei i Berlina. Z kolei portugalska linia TAP od 16 czerwca zwiększy liczbę połączeń z polskiej stolicy do Lizbony z siedmiu do dziewięciu tygodniowo.

Najwięksi przewoźnicy w Polsce

Jak wynika z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego, największym przewoźnikiem w Polsce - pod względem liczby przewiezionych pasażerów - jest Ryanair, który w ubiegłym roku w nadwiślańskich portach lotniczych obsłużył 11,6 miliona pasażerów.

Na drugim miejscu w tej kategorii znalazły się PLL LOT - 10,5 miliona pasażerów. Na trzecim miejscu sklasyfikowano węgierski Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Za podium znalazła się zaś niemiecka Lufthansa - 2,3 miliona pasażerów.