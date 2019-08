Wakacje. Czego nie można spakować do bagażu?

Polskie Linie Lotnicze LOT od sezonu zimowego uruchomią dodatkowe rejsy między Warszawą, a Poznaniem, Lublinem i Rzeszowem - poinformowano w środę.

Spółka przekazała, że nowe rejsy na trasie Warszawa-Poznań od 27 października będą realizowane codziennie z wyjątkiem sobót. Samoloty będą startować ze stolicy Polski o godzinie 16.40 i lądować w Poznaniu o godzinie 17.40 (poniedziałek-piątek, niedziela). Z Wielkopolski będą startować o godzinie 18.10 z lądowaniem w Warszawie o 19.10 (poniedziałek-piątek, niedziela).



"Szósty rejs dziennie na tej trasie dopełnia ofertę dzisiejszych pięciu rejsów LOT-u w dni robocze. Dzięki temu umożliwiamy pasażerom znalezienie dogodnej oferty przesiadkowej na każde z połączeń które oferujemy z hubu w Warszawie" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor Biura Siatki Połączeń w PLL LOT Robert Ludera.



Od 27 października rejsy na trasie z Warszawy do Lublina będą realizowane cztery razy w tygodniu. Maszyny z Lotniska Chopina będą startować o godzinie 22.55, by lądować w Lublinie o godzinie 23.45 (poniedziałek, wtorek, czwartek, niedziela). Z Lublina samoloty będą wylatywać o godzinie 6.00 i lądować w Warszawie o 6.55 (poniedziałek, wtorek, środa, piątek).



Od 28 października trzy razy w tygodniu będą realizowane rejsy między Warszawą a Rzeszowem według rozkładu. Samolot ze stolicy będzie wylatywał z Warszawy o godzinie 18.30, a lądowanie jest planowane o godzinie 19.25 (poniedziałek, środa, piątek). Lot powrotny będzie w godzinach 20.00-20.55 (poniedziałek, środa, piątek).



Spółka przekazała, że połączenia krajowe realizowane są w przeważającej mierze odrzutowymi samolotami z rodziny embraer oraz turbośmigłowymi Bombardierami Q400. Maszyny mogą zabrać na pokład od 78 do 118 pasażerów.

Loty krajowe na trasach Wrocław - Gdańsk, Kraków - Gdańsk i Kraków - Szczecin obsługuje również Ryanair.

Drugi przewoźnik

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że PLL LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.