Polskie Linie Lotnicze LOT od 30 marca 2020 roku uruchomią nowe połączenie z Lotniska Chopina w Warszawie. Chodzi o rejsy do Ostrawy w Czechach. Na przyszły rok dodatkowe loty między Modlinem a Dublinem właśnie zapowiedział Ryanair.

PLL LOT poinformowały w poniedziałek, że połączenie z Warszawy do Ostrawy będzie realizowane pięć razy w tygodniu. Rejsy będą obsługiwały samoloty Bombardier Q400 oraz Embraer 170/175, które na pokład mogą zabrać do 82 pasażerów.



"LOT będzie jedyną tradycyjną linią lotniczą operującą z trzeciego największego miasta Czech" - poinformowała spółka w komunikacie.

Nowości od LOT-u i Ryanaira

Samoloty będą startować z Warszawy o 11.50 w poniedziałki, czwartki, soboty oraz o 15.30 we wtorki i w piątki. Z Ostrawy rejsy będą wykonywane o godzinie 13.25 w poniedziałki, czwartki, soboty oraz o 17.05 we wtorki i piątki. Lot na tej trasie potrwa około godzinę.



Spółka zapewnia, że rozkład został zaplanowany w taki sposób, aby umożliwić pasażerom podróżującym z oraz do Ostrawy dogodną przesiadkę na połączenia do Europy, Ameryki Północnej oraz Azji. "Dzięki połączeniu z hubem w Warszawie pasażerowie podróżujący z Ostrawy zarówno turystycznie jak i biznesowo zyskają dostęp do ponad 111 destynacji" - wskazano w komunikacie.

Ponadto, we wtorek linia lotnicza Ryanair poinformowała, że od marca 2020 roku połączenie z podwarszawskiego lotniska w Modlinie do Dublina będzie realizowane dziewięć razy w tygodniu i stanie się częścią letniego rozkładu lotów irlandzkiego przewoźnika z Polski.

Największe linie lotnicze na polskim rynku

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych obsłużył Ryanair. Z usług przewoźnika skorzystało 5,8 miliona pasażerów.

PLL LOT znalazły się na drugim miejscu - 5,4 miliona pasażerów. Trzecie miejsce należało do węgierskich linii Wizz Air, które obsłużyły 4,2 miliona pasażerów.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,2 miliona pasażerów oraz EasyJet - 533 tysiące.