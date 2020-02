Odtwórz: Koronawirus we Włoszech. W kraju wyznaczono "czerwone strefy"

Polskie Linie Lotnicze LOT, Wizz Air i Ryanair latają do Włoch zgodnie z rozkładem. Przwoźnicy zaznaczyli jednak, że monitorują sytuację związaną z epidemią koronawirusa i stosują się do zalecanych procedur.

PLL LOT obsługuje połączenia do Wenecji i Mediolanu. Jak powiedział Michał Czernicki p.o. rzecznika prasowego LOT-u, polski przewoźnik na razie normalnie lata do Włoch. - Rejsy odbywają się zgodnie z rozkładem, ale cały czas monitorujemy sytuację związaną z koronawirusem - zaznaczył.



Biuro prasowe LOT zapewniło, że spółka zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji w skali globalnej, stąd "bezpieczeństwo pasażerów i członków załogi jest dla nas absolutnym priorytetem".

- Współpracujemy ściśle zarówno z polskim rządem i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, jak i z pozostałymi przewoźnikami lotniczymi, co pozwala nam na szybką wymianę informacji nt. sytuacji na poszczególnych rynkach. Wdrażamy bardzo restrykcyjne procedury krajowe i międzynarodowe służące osiągnięciu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa - dodano.



Ryanair i Wizz Air

Swoich rejsów do Włoch nie odwołują też irlandzkie linie Ryanair. Olga Pawlonka z Ryanaira przekazała, że "wszystkie loty Ryanaira do Włoch odbywają się normalnie". - Będziemy na bieżąco reagować na wszelkie zalecenia i instrukcje ochrony zdrowia publicznego - zapewniła. Irlandzki przewoźnik lata z Polski między innymi do Bergamo, Bolonii, Neapolu, Pizy, Rimini, czy Rzymu.

Przedstawiciele węgierskiego Wizz Air, który lata z Polski między innymi do Mediolanu, Rzymu, Neapolu czy Bolonii, w oświadczeniu przesłanym TVN24 poinformowali, że linia "uważnie monitoruje rozwój sytuacji w odniesieniu do koronawirusa i podjęła proaktywne środki ostrożności zgodnie z wytycznymi WHO".

"Członkowie naszej załogi są regularnie informowani o sytuacji, a także zostali poinstruowani jak rozpoznawać objawy koronawirusa. Mamy odpowiednie procedury czyszczenia samolotu w przypadku podejrzenia wystąpienia jakiejkolwiek choroby zakaźnej na pokładzie. Ponadto, zespoły obsługi technicznej Wizz Air oraz personel naziemny znają jasne wytyczne oraz procedury w zakresie obsługi potencjalnych przypadków, zalecone przez producenta naszych samolotów oraz odpowiednie organy ds. zdrowia" - wyjaśniono.

Jednocześnie podkreślono, że "nie wystąpiły zakłócenia dotyczące lotów Wizz Air, jednak w przypadku spodziewanych zakłoceń, pasażerowie, których one dotyczą, będą o tym informowani bezpośrednio". "Obecnie we Włoszech nie obowiązuje zakaz podróży lotniczych, więc nie oferujemy odszkodowania pasażerom, którzy chcą odwołać swoje loty" - poinformował węgierski przewoźnik.

Koronawirus

Na statku Diamond Princess, który aktualnie cumuje w Japonii, potwierdzono 691 przypadków zakażenia koronawirusem. Statek ten w statystykach traktuje się jak osobne terytorium. We Włoszech liczba zakażonych sięgnęła 270, a w Japonii - 160.