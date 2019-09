Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią nowe bezpośrednie połączenie z Krakowa do Nowego Jorku. Rejsy zostaną zainaugurowane w maju przyszłego roku - poinformował małopolski port.

Połączenia z Krakowa do portu lotniczego imienia Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku będą odbywały się raz w tygodniu według następującego rozkładu:



- LO 019 KRK-JFK 18.45-22.30 (niedziela),

- LO 020 JFK-KRK 0.15-14.50 (niedziela).

LOT poinformował na swojej stronie na Facebooku, że połączenie do Nowego Jorku wystartuje 3 maja 2020 roku.

Loty do Chicago

Dodatkowo, od sezonu letniego LOT zwiększy częstotliwość lotów z Krakowa do Chicago - z trzech do pięciu razy w tygodniu. Rejsy do portu lotniczego O'Hare będą odbywały się według rozkładu:



- LO 009 KRK-ORD 12.20-15.30 (wtorek, środa, piątek, sobota, niedziela),

- LO 010 ORD-KRK 17.25-09.35+1 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, sobota).

Na początku sierpnia uruchomienie połączeń z Krakowa do Chicago zapowiedziały American Airlines. Pierwszy rejs zaplanowano na 7 maja 2020 roku. To pierwsze połączenie do Polski giganta z USA.

Drugi przewoźnik

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że PLL LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.