Polskie Linie Lotnicze LOT zapowiedziały uruchomienie kolejnych bezpośrednich rejsów do Stanów Zjednoczonych. Połączenie z Warszawy do Waszyngtonu zostanie zainaugurowane 2 czerwca 2020 roku.

Jak poinformował przewoźnik bezpośrednie loty do stolicy USA będą realizowane trzy razy w tygodniu: we wtorki, w piątki i w niedziele. Połączenia do Waszyngtonu będą obsługiwane przez boeingi 787 Dreamliner.

Ogłoszenie nowego kierunku przez LOT skomentował na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "Dobre wiadomości noworoczne 2020 od naszego flagowego przewoźnika lotniczego" - napisał.

O Waszyngtonie

Waszyngton położony jest na wschodzie USA, nad rzeką Potomak, w odległości około 360 kilometrów na południowy-zachód od Nowego Jorku i około 220 kilometrów od Filadelfii.

W mieście znajdują ważne rządowe budynki takie jak Biały Dom (siedziba prezydenta USA), Kapitol (siedziba Kongresu) oraz Pentagon (siedziba Departamentu Obrony).

Do największych atrakcji zaliczyć można również Pomnik Waszyngtona, Mauzoleum Abrahama Lincolna oraz Katedrę Narodową.

Waszyngton uważany jest za jedno z najbardziej zielonych miast w USA. Słynie też z licznych muzeów, w tym Muzeum Historii Naturalnej, Narodowej Galerii Sztuki oraz Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. Wszystkie trzy regularnie plasują się w dziesiątce najchętniej odwiedzanych muzeów na świecie.

USA bez wiz

Waszyngton to kolejny kierunek w USA, na który zdecydował się polski przewoźnik. Linia obsługuje już połączenia z Polski do Nowego Jorku, Newark, Chicago, Los Angeles oraz Miami, a 5 sierpnia 2020 roku zainauguruje połączenie do San Francisco.

Od 11 listopada Polska należy do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego. By pojechać do Stanów Zjednoczonych, nie jest już konieczna wiza, tylko znacznie tańsza i prostsza do uzyskania zgoda w elektronicznym systemie autoryzacji ESTA.

Rejestracja w systemie ESTA kosztuje 14 dolarów i jest znacznie tańsza niż opłata wizowa (160 dolarów). Krótszy jest w jej przypadku również czas wypełniania formalności – to około 20 minut. Rekomenduje się dokonanie tego na minimum 72 godziny przed przybyciem do USA.

Największe linie

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych obsłużył Ryanair. Z usług przewoźnika skorzystało 5,8 miliona pasażerów.

PLL LOT znalazły się na drugim miejscu - 5,4 miliona pasażerów. Trzecie miejsce należało do węgierskich linii Wizz Air, które obsłużyły 4,2 miliona pasażerów.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,2 miliona pasażerów oraz EasyJet - 533 tysiące.