Polskie Linie Lotnicze LOT od 1 czerwca 2019 roku uruchomią bezpośrednie połączenie z Warszawy do Miami na Florydzie - poinformowała spółka. Loty będą realizowane cztery razy w tygodniu samolotami Boeing 787 Dreamliner, a czas rejsu to ponad 11 godzin. Miami będzie szóstym portem dla LOT-u w Ameryce Północnej.

Jak poinformował LOT w środowym komunikacie, połączenia do i z Miami będą odbywały się w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Samoloty z Lotniska Chopina w Warszawie mają startować o godzinie 12.05 i lądować w Miami o 17.30 czasu lokalnego. Z Florydy wyloty zaplanowane są na godzinę 20.05 czasu lokalnego, a lądowanie w Warszawie na 12.15.



Rejs z Warszawy do Miami potrwa 11 godzin i 25 minut. Połączenie będzie obsługiwane Boeingami 787 Dreamliner.

Tysiące turystów

"Miami to obecnie jeden z największych rynków w USA dotychczas nieobsługiwanych przez LOT i pierwsze tak dogodne połączenie z Europy Środkowo-Wschodniej na Florydę. Miami to kierunek na wakacje, a także ośrodek biznesowy w Stanach Zjednoczonych. Obecnie między Europą Wschodnią a Florydą podróżuje prawie pół miliona pasażerów rocznie" - powiedział cytowany w komunikacie prezes LOT Rafał Milczarski.



Milczarski dodał, że Florydę zamieszkuje prawie pół miliona osób pochodzenia polskiego, którzy zyskają bezpośrednie połączenie między Polską a Miami.

Nowe połączenia

Jak przekazała spółka, Miami będzie 14. połączeniem dalekiego zasięgu w siatce LOT-u, w tym szóstym portem obsługiwanym w Ameryce Północnej. LOT lata z Warszawy do Nowego Jorku JFK, Newark, Chicago, Los Angeles, Toronto, Tokio, Seulu, Pekinu i Singapuru, a także z Krakowa do Chicago, z Rzeszowa do Newark oraz z Budapesztu do Chicago i Nowego Jorku JFK.



W swojej regularnej siatce połączeń LOT ma ponad 100 kierunków, a od początku 2016 roku ich liczba wzrosła o ponad 60.



Przewoźnik podkreśla, że rozwój połączeń jest możliwy między innymi dzięki pozyskiwaniu kolejnych samolotów. W czerwcu do floty linii dołączył 11. Boeing 787-9 Dreamliner. Do końca 2019 roku flota dreamlinerów, które obsługują trasy dalekodystansowe, zwiększy się do 15 maszyn.



Drugi przewoźnik

Jak wynika z informacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, PLL LOT w pierwszym kwartale tego roku obsłużyły 2,1 mln pasażerów. Dla porównania rok wcześniej było to 1,6 mln pasażerów.

W całym 2018 roku przewoźnik spodziewa się wyniku około 9 mln pasażerów, a w 2019 roku wskaźnik ma przekroczyć barierę 10 mln.

Najwięcej, bo 2,5 mln pasażerów, w pierwszym kwartale br. skorzystało z usług irlandzkiej linii lotniczej Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się węgierski Wizz Air - 1,9 mln pasażerów. Tuż za podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecki przewoźnik w pierwszym kwartale tego roku obsłużył 450 tys. pasażerów.

Udziałowcami PLL LOT są: Skarb Państwa (99,856 proc. akcji) oraz TFS Silesia (0,144 proc. akcji).