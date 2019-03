Odtwórz: Do katastrofy samolotu doszło niedaleko miasta Debre Zeit

Odtwórz: "Szkolimy od zera do bohatera w bardzo krótkim czasie"

LOT kontynuuje realizowanie rejsów Boeingami 737 MAX 8, podobnie zresztą jak wszyscy inni przewoźnicy w Europie i Ameryce Północnej - poinformował tvn24bis.pl narodowy przewoźnik. Linia dodała, że samoloty tego typu "są w pełni sprawne i wykonywane przez nich rejsy spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa".

Należący do Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 rozbił się w niedzielę rano sześć minut po starcie z lotniska w stolicy Etiopii. Samolot leciał do stolicy Kenii - Nairobi. Na pokładzie było 149 pasażerów i 8 członków załogi. Nikt nie przeżył. Przyczyna katastrofy nie jest znana.

Była to kolejna katastrofa samolotu tego typu. W październiku ubiegłego roku maszyna indonezyjskich niskobudżetowych linii Lion Air, lecąca ze stolicy Indonezji - Dżakarty na wyspę Sumatra, również wkrótce po starcie runęła do morza w odległości ok. 15 km od brzegu. Zginęło wówczas 189 pasażerów i członków załogi.

Odnaleziono czarne skrzynki Boeinga W poniedziałek znaleziono czarną skrzynkę etiopskiego Boeinga 737 MAX 8, który r... zobacz więcej » We flocie LOT-u znajduje się obecnie pięć Boeingów 737 MAX 8. Zamówionych jest dodatkowych siedem. Boeingi tego typu latają na popularnych europejskich trasach m.in. do Londynu, Madrytu, Paryża i Tel Awiwu.

Jeśli chodzi o polskie linie lotnicze, to tym modelem samolotu latają też piloci Enter Air.

"LOT kontynuuje realizowanie rejsów"

PLL LOT poinformowały w poniedziałek tvn24bis.pl, że użytkowane przez narodowego przewoźnika samoloty Boeing 737 Max 8 "są w pełni sprawne i wykonywane przez nich rejsy spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa".

"Nasze służby techniczne na bieżąco monitorują tę sprawność" - dodano.

Linia zapewniła, że jest w stałym kontakcie z agencjami lotniczymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. "Żadna z tych instytucji nie wydała zaleceń ani decyzji w sprawie tych samolotów. Pozostajemy też w stałym kontakcie z producentem tych maszyn i innymi liniami lotniczymi, które użytkują ten samolot. Na tej podstawie LOT kontynuuje realizowanie rejsów Boeingami 737 MAX 8, podobnie zresztą jak wszyscy inni przewoźnicy w Europie i Ameryce Północnej" - zaznaczono.



LOT zapewnia, że monitoring ma charakter stały i bieżący. "Zbieramy informacje z każdego źródła i analizujemy je pod kątem zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa" - podkreśla.

Wcześniej Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował nas, że jest w stałym kontakcie z polskimi operatorami samolotu 737 MAX, czyli LOT i Enter Air. "Na podstawie tych informacji, nie ma przesłanek do zawieszenia operacji tymi maszynami" - wskazano.



"Biorąc pod uwagę, że jest bardzo nowoczesny samolot, najwięcej informacji ma producent. Korzystając z zainstalowanych systemów na pokładzie samolotu, jest on w stanie na bieżąco monitorować kwestie techniczne każdego egzemplarza" - dodaje ULC.

Jak zaznaczył urząd kolejne ewentualne działania mogą być podejmowane po otrzymaniu informacji od Boeinga.

Wstrzymane loty po katastrofie. Amerykanie odwołują prezentację nowego samolotu Chiński Urząd Lotnictwa Cywilnego nakazał krajowym liniom lotniczym zawieszenie... zobacz więcej » Poinformował również, że w przypadku samolotów Boeing 737 MAX 8 nadzorem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo projektu typu jest EASA (pol. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego), natomiast ULC w ramach nadzoru bieżącego prowadzi inspekcje i audyty operatorów posiadających ten typ maszyn.

Chińczycy zawiesili użytkowanie

Jeszcze w niedzielę chiński Urząd Lotnictwa Cywilnego nakazał krajowym liniom lotniczym zawieszenie użytkowania samolotów Boeing 737 MAX 8. W oświadczeniu urząd zapewnił, że powiadomi krajowe linie lotnicze o możliwości wznowienia lotów. Ma to nastąpić po skontaktowaniu się z przedstawicielami Boeinga i Federalnej Administracji Lotnictwa USA.

W komunikacie urząd przypomniał, że samolot tego samego typu rozbił się kilka miesięcy temu w Indonezji. Chodzi o katastrofę maszyny linii Lion Air, która rozbiła się w październiku ubiegłego roku, 13 minut po starcie z lotniska w Dżakarcie. "Biorąc pod uwagę, że dwa wypadki dotyczyły nowo dostarczonych samolotów Boeing 737-8 i zdarzyły się w fazie startu, mają one pewien stopień podobieństwa" - wyjaśniono.

Na uziemienie wspomnianych maszyn zdecydowały się też narodowe linie kajmańskie Cayman Airways. "Pozostanie tak aż do chwili otrzymania większej ilości informacji" - podała firma Cayman Islands w oświadczeniu na swojej stronie internetowej.

Polacy wśród ofiar

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że wśród ofiar katastrofy w Etiopii jest dwoje Polaków. Na razie nie wiadomo, co spowodowało katastrofę maszyny, która była nowa. Boeing 737 MAX 8 został dostarczony etiopskiemu przewoźnikowi w połowie listopada ubiegłego roku - podaje agencja Associated Press. Dyrekcja linii oświadczyła w niedzielę po południu, że samolot "nie miał żadnych technicznych problemów".

Źródło: PAP / Małgorzata Latos Katastrofa lotnicza w Etiopii

Dochodzenie

Dochodzenie służb zajmujących się wypadkami lotniczymi ma wyjaśnić, czy obie katastrofy maszyn Ethiopian Airlines i Lion Air miały ze sobą jakiś związek.

Rzecznik Boeinga odmówił komentarza w sprawie chińskich działań. Jednocześnie amerykańska firma odwołała planowany na środę w Seattle debiut samolotu 777 X.

Akcje Boeinga jeszcze przed otwarciem sesji na nowojorskiej giełdzie traciły na wartości około 9-10 proc., czyli w sumie ponad 20 mld dolarów.