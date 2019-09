Polskie Linie Lotnicze LOT od 27 października uruchomią połączenia między Bydgoszczą a Warszawą. Łącznie w ciągu tygodnia będzie się odbywać dziesięć rejsów w obie strony.

Loty z Bydgoszczy do Warszawy będą obywać się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach 6.00-6.50 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-16.00. Z kolei rejsy z Warszawy do Bydgoszczy we wtorki, środy, czwartki, piątki i niedziele w godzinach 23.00-23.50 oraz od poniedziałku do piątku w godzinach 13.40-14.30.

Loty krajowe

To powrót tego połączenia po ponad czterech latach. Portal branżowy fly4free.pl przypomniał, że rejsy na trasie Bydgoszcz - Warszawa do wiosny 2015 roku obsługiwał Eurolot.

"Powrót bezpośrednich połączeń lotniczych z Bydgoszczy do Warszawy jest realizacją celu wpisanego w plan wieloletni lotniska. Dzięki uruchomieniu lotów do Warszawy uzyskujemy dostęp do dwóch lotnisk hubowych (Frankfurt, Warszawa) z Bydgoszczy, co umożliwi naszym pasażerom planowanie podróży do wielu europejskich miast z wylotem rano i powrotem wieczorem" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz SA Tomasz Moraczewski.

Nowe trasy z polskich lotnisk. Wiele miast na liście 27 nowych tras uruchomi latem przyszłego roku na polskich lotniskach Ryanair. Wę... zobacz więcej » Połączenia obsługiwać będzie samolot Bombardier Q400 zabierający na pokład 78 pasażerów. Rejsy będą się odbywać od 27 października, czyli od początku sezonu zimowego.

LOT nie jest jedynym przewoźnikiem, który ma w swojej siatce połączenia krajowe. Rejsy na trasach Wrocław - Gdańsk, Kraków - Gdańsk i Kraków - Szczecin obsługuje Ryanair.

Drugi przewoźnik

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że PLL LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.