Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały bezpośrednie połączenie z Warszawy do Delhi. Rejsy będą realizowane pięć razy w tygodniu. To szósty azjatycki kierunek obsługiwany przez narodowego przewoźnika.

Inauguracyjny rejs z Lotniska Chopina do Delhi odbył się w środę.

Zgodnie z rozkładem, samoloty będą startowały z warszawskiego portu o godzinie 22.40 we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele, z lądowaniem w porcie Indiry Gandhi około godzinie 9 czasu lokalnego.

W drodze powrotnej samoloty będą startować około godziny 11 czasu lokalnego w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele z przylotem do Warszawy około godziny 16.



Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT SP-LSA już czeka na pierwszy rejs z Warszawy do Delhi.#flyWAW #flyLOTtoDelhi #AirportLive pic.twitter.com/WD5Ug9sLGN — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) September 11, 2019





"Polska jest bramą do Europy Środkowej"

Pierwsze regularne połączenie do Delhi z Warszawy z międzylądowaniem w Taszkencie zostało uruchomione w 1985 roku. Boeingi 767 LOT-u rozpoczęły operacje na tej trasie we wczesnych latach 90.



- Dziś, po 30 latach, LOT uruchamia do Indii bezpośrednie połączenie, w trakcie którego nasze najnowsze samoloty, czyli dreamlinery, pokonają dystans 5271 kilometrów w niespełna siedem godzin - powiedział w czwartek prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Rejs w powrotną stronę potrwa 8 godzin.

Prezes spółki wyraził nadzieję, że dzięki temu połączeniu więcej obywateli Indii będzie mogło podróżować do Europy i nie tylko. - Nasza siatka, w tym między innymi połączenie do Miami jest skorelowane z połączeniem do Indii - powiedział.



Obecny na uroczystości ambasador Indii w Polsce Tsewang Namgyal wskazał, że "Polska jest bramą do Europy Środkowej, a Indie dla Polski są kluczowym rynkiem".

Z kolei wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz wyraził nadzieję, że połączenie LOT-u przełoży się na "intensyfikację nie tylko relacji turystycznych, ale i relacji gospodarczych".



Nowe połączenie będzie wykonywane Boeingami 787 Dreamliner.



LOT podkreśla, że Indie są siódmą gospodarką świata, kraj zamieszkuje ponad 1,3 miliarda osób.



"Po Singapurze, Indie są dla polskich przedsiębiorców drugim ośrodkiem inwestycji bezpośrednich w Azji. Z kolei Polska dla indyjskiego biznesu jest ważnym rynkiem inwestycji między innymi w sektorze IT i bramą do krajów Unii Europejskiej" - wskazuje w komunikacie spółka.

Drugi przewoźnik

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że PLL LOT obsłużyły w ubiegłym roku w polskich portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym ruchu regularnym 10,5 miliona pasażerów.

Najwięcej, bo 11,5 miliona pasażerów obsłużył Ryanair. Na trzecim miejscu znalazł się Wizz Air - 8,7 miliona pasażerów. Poza podium sklasyfikowano Lufthansę. Niemiecka linia lotnicza obsłużyła 2,2 miliona pasażerów.