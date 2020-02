Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią nowe połączenie krajowe. Chodzi o rejsy między Rzeszowem a Gdańskiem, które wystartują pod koniec kwietnia.

Gdański port poinformował w czwartkowym komunikacie, że loty z Gdańska do Rzeszowa narodowy przewoźnik będzie obsługiwał raz w tygodniu, w soboty.

Samolot wystartuje z gdańskiego portu o godzinie 12.05 i wyląduje w Jasionce o 13.25. Rejs będzie trwał 1 godzinę i 20 minut. Samolot z Podkarpacia będzie zaś startował o godzinie 13.55 i wyląduje w Gdańsku o 15.20.

Inaugurację nowego połączenia zaplanowano na 25 kwietnia br.

Loty Gdańsk - Rzeszów

Loty będą obsługiwane samolotem Bombardier Dash Q400, który może zabrać na pokład 78 pasażerów.

LOT wydłuża przerwę w lotach do Pekinu Polskie Linie Lotnicze LOT wydłużają zawieszenie rejsów między Warszawą a Pekine... zobacz więcej » "Cieszymy się bardzo, że możemy rozwijać nie tylko siatkę połączeń międzynarodowych, ale również krajowych. Rzeszów dołączy do takich miast w Polsce jak Warszawa, Kraków i Wrocław, które mają obecnie bezpośrednie połączenia z Gdańskiem. Ułatwi to pasażerom z rejonu Podkarpacia dostanie się nad polskie morze jak i zachęci wiele osób z Pomorza do odwiedzenia Rzeszowa i pięknych Bieszczad" - powiedział, cytowany w komunikacie, Tomasz Kloskowski prezes Portu Lotniczego Gdańsk. Jego zdaniem, "nowe połączenie LOT-u na pewno przyczyni się do dalszego rozwoju turystyki".

Na trasie Gdańsk - Rzeszów tylko przez krótki okres w 2013 roku latały linie lotnicze Eurolot, ówczesna spółka córka LOT-u.

LOT nie jest jedynym przewoźnikiem, który ma w swojej siatce połączenia krajowe. Rejsy na trasach Wrocław - Gdańsk, Kraków - Gdańsk i Kraków - Szczecin obsługuje Ryanair.

Lot do Zadaru

Narodowy przewoźnik od 30 maja uruchomi także połączenia z Rzeszowa do Zadaru. Będą one realizowane do 19 września br.

Wylot z Podkarpacia zaplanowano o 13.55, powrót z Zadaru będzie o godzinie 16.35. Lot na tej trasie będzie trwał 2 godziny.

Jak stwierdził prezes PLL LOT Rafał Milczarski, Chorwacja to ulubiony przez Polaków kierunek turystyczny nad Adriatykiem. - Ponad 1 mln osób podróżowało z Polski do Chorwacji w 2018 roku. Nasza obecność w Chorwacji jest znacząca, LOT do Chorwacji w 2020 roku poleci do pięciu miast – powiedział.

W listopadzie Ryanair ogłosił uruchomienie czterech nowych, wakacyjnych tras z polskich lotnisk. Irlandzki przewoźnik od lata poleci z Modlina i Poznania do Pafos, z Gdańska do Zadaru i z Katowic do Burgas.

Czołowe linie

Z danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wynika, że w pierwszym półroczu 2019 roku najwięcej pasażerów w polskich portach lotniczych obsłużył Ryanair. Z usług przewoźnika skorzystało 5,8 miliona pasażerów.

PLL LOT znalazły się na drugim miejscu - 5,4 miliona pasażerów. Trzecie miejsce należało do węgierskich linii Wizz Air, które obsłużyły 4,2 miliona pasażerów.

Pierwszą piątkę uzupełniły: Lufthansa - 1,2 miliona pasażerów oraz EasyJet - 533 tysiące.