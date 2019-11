Byli członkowie zarządu EuRoPol Gaz - Michał Sz., Zdzisław J. oraz Mirosław D. - usłyszeli zarzuty wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. W Prokuraturze Regionalnej w Łodzi zakończyły się przesłuchania trzech zatrzymanych.

Do zatrzymań doszło we wtorek na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie umów gazowych zawartych z Federacją Rosyjską.

Zatrzymani Michał Sz., Zdzisław J. oraz Mirosław D. od 20 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wchodzili w skład zarządu spółki EuRoPol Gaz S.A.

Zarzuty

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki poinformował w środę, że śledczy zakończyli czynności procesowe wobec Michała Sz. Dzień wcześniej zarzuty usłyszało dwóch innych zatrzymanych b. członków zarządu spółki EuRoPol Gaz - Zdzisław J. i Mirosław D.

Chodzi o wyrządzenie firmie szkody majątkowej w wielkich rozmiarach przez nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Szkodę tę oszacowano łącznie na ponad 848 milionów złotych. Grozi im kara do 10 lat.



- Przesłuchania zatrzymanych w tej sprawie trwały od wtorku. Prowadzący śledztwo prokurator nie podjął jeszcze decyzji co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych. Ma ona zapaść w środę wieczorem - przekazał Bukowiecki.

Niekorzystna umowa

Postępowanie, w toku którego zostali zatrzymani Michał Sz., Zdzisław J. oraz Mirosław D., dotyczy okoliczności zawarcia niekorzystnej dla Polski i sprzecznej z prawem UE umowy międzyrządowej o dostawach rosyjskiego gazu do Polski.

Wcześniej w tym samym śledztwie zarzuty usłyszała była wiceminister gospodarki Grażyna H. Prokuratura podała, że podejrzana poświadczyła nieprawdę w rządowej dokumentacji.

Dotyczyło to rzekomo pozytywnego zaopiniowana przez szereg instytucji rządowych, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wniosku związanego z wprowadzeniem niekorzystnych dla Polski zmian w umowie o transferze gazu z Rosji.