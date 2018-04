Warszawa i Polska to miejsca, które się rozwijają. Inwestujemy tu, bo Polska jest miejscem, w którym możemy znaleźć talenty - mówił w TVN24 BiS Lloyd Blankfein, dyrektor generalny Goldman Sachs.

Lloyd Blankfein, dyrektor generalny Goldman Sachs mówił w programie "Fakty z Zagranicy" w TVN24 BiS, że większość gospodarek na świecie ma się dobrze. Lepiej niż tego oczekiwano.

Sankcje uderzają w rosyjską gospodarkę. Traci rubel. Czerwień na giełdzie Rosja zmaga się z nowymi amerykańskimi sankcjami. Traci rosyjska waluta - rubel... zobacz więcej »

Sytuacja na świecie

- Wzrost w Stanach Zjednoczonych jest bardzo mocny, a w Europie, pomimo prognoz, że będzie on łagodny, idzie zupełnie nieźle. W Wielkiej Brytanii jest trochę gorzej niż w Europie, ale nie jest aż tak źle. Jest lepiej niż przewidywano. W momencie kiedy głosowano za brexitem wydawało się, że sytuacja zdecydowanie się pogorszy - mówił w rozmowie z Piotrem Kraśko.

- Chiny dalej się rozwijają i w związku z tym gospodarka nieźle sobie radzi - mówił Lloyd Blankfein, dyrektor generalny Goldman Sachs i dodał, że rynki przechodzą teraz przez zmienną fazę.

Jednolita waluta

Piotr Kraśko pytał również swojego rozmówcę m.in. o to, czy Polska powinna pozostać przy swojej narodowej walucie, czy jednak lepszym rozwiązaniem byłoby dołączenie do strefy euro.

Jednolita waluta jest wielkim aktywem dla Europy - odpowiedział Lloyd Blankfein. - Jednak czasami te kraje, które znajdują się poza strefą jednolitej waluty mają pewną przewagę ze względu na to, że mają więcej opcji manewru. Zawsze istnieje możliwość utrzymania własnej waluty, która jest mocno związana z euro. Jeżeli pojawiłby się trend negatywny w Europie i chcemy wprowadzić nieco inflacji korzystając z silnego euro, to możemy to zrobić - mówił Lloyd Blankfein.

- Przyłączenie się do strefy euro jest dobre dla euro. Czasami jednak ludzie nie uczestniczą w takich przedsięwzięciach i to również daje im pewną przewagę i korzyść. W waszym przypadku to może być opcja pójścia oddzielną drogą w obszarze polityki monetarnej i fiskalnej - mówił dalej szef Goldman Sachs i dodał, że w chwili przyjęcia euro Polska miałaby takie same stopy procentowe, jak np. Niemcy. - I taki sam kurs wymiany jak Niemcy. To może być dobre, ale czasami może być wadą - dodał.

Inwestycje w Polsce

Lloyd Blankfein mówił również o inwestycjach Goldman Sachs w Polsce. Przypomniał, że trzy lata temu firma zatrudniała w naszym kraju trzydziestu pracowników, teraz jest ich sześciuset. Wkrótce ma ich być tysiąc.

- To są dobrze płatne miejsca pracy. Inwestujemy tu. Uważamy, że Warszawa i Polska to miejsca, które się rozwijają. Macie świetne uczelnie wyższe. Osoby, które kończą studia, mają świetne umiejętności zwłaszcza w obszarze inżynierii, umiejętności matematycznych, politechnicznych. To wszystko jest bardzo ważne dla naszego biznesu - przekonywał.

- Nas przyciąga Polska jako miejsce, w którym możemy znaleźć talenty. Jesteśmy w stanie rekrutować naprawdę utalentowanych pracowników. Jesteśmy tym bardzo podekscytowani - mówił Lloyd Blankfein.