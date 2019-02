Aż 43 miliarderów znalazło się na liście 100 najbogatszych Polaków przygotowanej przez miesięcznik "Forbes". Łączna wartość ich majątku wyniosła 152 miliardy złotych i była o 4 procent wyższa niż przed rokiem. Po 12 latach na szczyt listy najbogatszych Polaków wrócił kielecki biznesmen Michał Sołowow.

W porównaniu z 2007 rokiem liczba miliarderów na liście najbogatszych Polaków zwiększyła się prawie dwukrotnie - z 22 do 43.

Do siedmiu zwiększa się także grono przedsiębiorców znad Wisły na liście najbogatszych ludzi świata. To rekordowy wynik, w ubiegłorocznym zestawieniu było ich sześciu. Jak wyjaśnia jednak "Forbes", przyczynił się do tego podział majątku, jakiego dokonali Dominika i Sebastian Kulczykowie.

Najbogatsi Polacy 2019 roku

Żeby w tym roku trafić na listę najbogatszych Polaków, trzeba było zgromadzić majątek wart co najmniej 495 mln zł. Oto czołowa dziesiątka:

1. Michał Sołowow - 13,3 mld zł

Sołowow po 12 latach wrócił na szczyt listy najbogatszych Polaków. Jest większościowym udziałowcem w notowanym na warszawskiej giełdzie koncernie chemicznym Synthos. W swoim portfelu ma też producenta podłóg Barlinek, płytek i ceramiki sanitarnej Cersanit.

Liderka ta sama, debiut Anny Lewandowskiej. Lista najbogatszych Polek Niemal 25 miliardów złotych - tyle na swoim koncie zgromadziło 50 najbogatszych... zobacz więcej » Michał Sołowow mocniej wchodzi także na rynek nowych technologii. Jest inwestorem w 3DGence, producencie drukarek 3D. Inwestuje też w New Era Materials - firmę, która stworzyła technologię bazującą na żywicach syntetycznych, pozwalającą na produkcję materiałów kompozytowych.



Biznesmen kocha też sport. Jest trzykrotnym wicemistrzem Europy w rajdach samochodowych. Profesjonalną karierę zakończył kilka lat temu.

Miejsce w poprzednim rankingu: 2 (z majątkiem 11,4 mld zł)

2. Zygmunt Solorz - 10,0 mld zł

Zygmunt Solorz-Żak od lat znajduje się na podium rankingu najbogatszych Polaków. Działa w branży medialnej, ale jego interesy sięgają znacznie dalej. Majątek pomnaża między innymi poprzez inwestycje w finanse, sektor energetyczny i telekomunikację. Jest właścicielem sieci komórkowej Plus. Solorz-Żak kontroluje też Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.

Miejsce w poprzednim rankingu: 3 (10,2 mld zł)

3. Dominika Kulczyk - 6,8 mld zł

Córka Jana Kulczyka, przez wiele lat najbogatszego Polaka. "W wyniku przeprowadzonego w zeszłym roku podziału majątku po zmarłym ojcu otrzymała środki finansowe pochodzące ze sprzedaży akcji południowoafrykańskiego browaru SABMiller oraz akcje giełdowej Polenergii" - wskazuje "Forbes".

Podział majątku sprawił jednak, że rodzeństwo Kulczyków opuściło fotel lidera listy najbogatszych Polaków w 2019 roku.

Miejsce w poprzednim rankingu: 1 (13,9 mld zł - majątek liczony wspólnie z Sebastianem Kulczykiem)

3. Sebastian Kulczyk - 6,8 mld zł

W wyniku podziału majątku Sebastianowi Kulczykowi przypadła większa część inwestycji kapitałowych. Największa to pakiet kontrolny Ciechu, który pod koniec stycznia był wyceniany na giełdzie na 1,42 mld zł. Znaczną pozycję w portfelu stanowią także udziały w Autostradach Wielkopolskich. "Forbes" wskazał, że miliarder dobrze czuje się w świecie technologii - stworzył fundusz venture capital Manta Ray.



Miejsce w poprzednim rankingu: 1 (13,9 mld zł - majątek liczony wspólnie z Dominiką Kulczyk)

5. Jerzy Starak - 6 mld zł

Zarobki w NBP jak w sektorze prywatnym? Sprawdzamy Punktem odniesienia dla zarobków w NBP jest sektor bankowy - przekonywał niedawn... zobacz więcej » Jerzy Starak to większościowy udziałowiec Polpharmy, która zajmuje się produkcją leków generycznych, czyli tańszych zamienników oryginalnych leków. Starak dodatkowo prowadzi kilka zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji i Kazachstanie.



Biznesmen jest też mniejszościowym udziałowcem Zakładów Tłuszczowych Kruszwica (takie marki jak Olej Kujawski czy margaryna Smakovita), Herbapolu Lublin i Herbapolu Warszawa.

Miejsce w poprzednim rankingu: 4 (6,3 mld zł)

6. Tomasz Biernacki - 5,0 mld zł

Jest twórcą sieci sklepów spożywczych Dino. Ponad dekadę temu marka nie była powszechnie znana, miała 81 placówek w mniejszych ośrodkach miejskich w środkowej Polsce. Teraz do Dino należy jednak 977 sklepów, w których zatrudnienie znalazło 16,5 tysiąca pracowników.

W zeszłym roku znalazł się na liście najbogatszych ludzi świata "Forbesa", dzięki ponad czterokrotnemu wzrostowi swojego majątku.

Biernacki zanotował w ciągu roku ponad 22-procentowy wzrost wartości szacowanego majątku. To najlepszy wynik z pierwszej dziesiątki rankingu.

Miejsce w poprzednim rankingu: 6 (4,2 mld zł)

7. Dariusz Miłek - 3,9 mld zł

Miłek to założyciel i szef firmy CCC, który jest jednym z największych producentów obuwia w Europie. Zaczynał jednak od rozwoju Firmy Handlowej Miłek i otwarcia stoiska na bazarze w Lubinie. Dziś CCC to 1181 sklepów w kilkunastu krajach, między innymi w Czechach, na Słowacji, w Niemczech. Miłek inwestuje także w galerie handlowe oraz sport. Jest sponsorem grupy kolarskiej, a także żeńskiej drużyny koszykówki.

Miejsce w poprzednim rankingu: 5 (5,0 mld zł)

8. Paweł Marchewka - 3,5 mld zł

Marchewka jest prezesem Techlandu, która zajmuje się produkcją gier komputerowych. Spółka wyprodukowała między innymi gry "Dead Island" i "Dying Light". Druga z nich od premiery 2015 roku sprzedała się w liczbie blisko 15 mln egzemplarzy. Obecnie firma Marchewki pracuje nad drugą częścią "Dying Light", której budżet wynosi kilkaset milionów złotych.

Miejsce w poprzednim rankingu: 7 (3,5 mld zł)

9. Zbigniew i Mateusz Juroszek - 3,5 mld zł

Ile będziemy zarabiać za 20 lat? Eksperci wyliczyli Do 2040 roku płaca realna w Polsce zwiększy się o 141 procent - wynika z raportu... zobacz więcej » Zbigniew Juroszek stoi na czele Grupy Atal z Cieszyna, specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Grupa działa od 1990 roku. Na rynku odzieżowym działa jego spółka Atal Textil, która zajmuje się hurtowym handlem tkaninami.

Zbigniew Juroszek jest również twórcą firmy bukmacherskiej Star-Typ Sport, na której czele stoi jego syn Mateusz.

Miejsce w poprzednim rankingu: 9 (3,0 mld zł)

10. Bogdan i Elżbieta Kaczmarek - 3,1 mld zł

Małżeństwo od lat działa w branży meblarskiej. Należą do nich znany producent firma Com.40 czy firma Correct wytwarzająca materace oraz meble tapicerowe na potrzeby IKEA. Grupa ma swoją fabrykę mebli w Danville w Stanach Zjednoczonych. Kaczmarkowie inwestują też w branżę odzieżową, posiadając połowę udziałów w spółce Big Star.

Miejsce w poprzednim rankingu: 8 (3,4 mld zł)

Największy wzrost majątku

Spośród wszystkich przedsiębiorców ujętych w zestawieniu, największy wzrost zanotowali Krzysztof i Solange Olszewscy - 25. miejsce na liście. Są oni założycielami Solaris Bus & Coach, liczącego się w Europie producenta między innymi autobusów oraz tramwajów. Ich majątek szacuje się na około 1,3 mld zł, czyli o 98,92 procent więcej niż przed rokiem.

Powody do zadowolenia ma również Zbigniew Koncewicz - 41. miejsce na liście. Jego majątek szacuje się bowiem na 1,0 mld zł, czyli o 92,76 procent więcej niż przed rokiem. Koncewicz jest właścicielem Zarmenu, firmy specjalizującej się w projektowaniu i uruchamianiu wielkich inwestycji przemysłowych. Spółka pracuje dla największych firm w Polsce: ArcelorMittal, PKN Orlen, JSW, Lotos, Energa.