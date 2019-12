W 2019 roku udostępniono kierowcom 460 kilometrów nowych dróg - poinformowała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obecnie kierowcy mogą jeździć po ponad 4,1 tysiąca kilometrów dróg szybkiego ruchu (autostrad i dróg ekspresowych).

Z komunikatu GDDKiA wynika, że w postępowaniach przetargowych jest 30 zadań o łącznej długości 382,4 km.

Trasy z problemami

W 2019 roku udostępniono kierowcom m.in. autostradową obwodnicę Częstochowy (A1). 60-km trasa pozwoliła połączyć Częstochowę z Katowicami i granicą z Czechami. Obwodnica udostępniona cztery miesiące przed czasem. Pierwsze auta na drodze W sobotę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddała do ruchu obwodnicę... zobacz więcej »

Budowa tej trasy nie obyła się jednak bez problemów. 29 kwietnia GDDKiA odstąpiła od umowy z firmą Salini Polska. Jak wyjaśniali drogowcy, zerwanie kontraktu było spowodowane brakiem prowadzenia prac, a także znacznym opóźnieniem względem harmonogramu.

To nie była zresztą jedyna wypowiedziana w tym roku przez GDDKiA umowa. W połowie października informowaliśmy, że z winy wykonawcy Energopol Szczecin drogowcy odstąpili od umów na budowę obwodnicy Wałcza i rozbudowę węzła drogowego Szczecin Kijewo. Ponadto, pod koniec października drogowcy odstąpili od umowy na przebudowę autostrady A6 na odcinku Szczecin Dąbie - Rzęśnica.

Problemy na budowach polskich dróg zaczęły się na wiosnę. Na wielu odcinkach nie działo się nic, a wykonawcy po zimie odmawiali powrotu na place budowy. Jeszcze w lutym włoskie koncerny wystąpiły do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o dopłatę 1,2 miliarda złotych.

Pod koniec kwietnia dyrekcja odstąpiła od umowy z firmą Salini, która miała zbudować odcinek trasy S3 w okolicach Polkowic.

W połowie maja GDDKiA poinformowała o odstąpieniu od umów z hiszpańską firmą Rubau na realizację odcinków tras ekspresowych, S7 węzeł Warszawa Lotnisko - węzeł Lesznowola (województwo mazowieckie) oraz S61 Podborze - Śniadowo (województwa mazowieckie i podlaskie).

W czerwcu dyrekcja odstąpiła z winy wykonawcy od umów z firmą Impresa Pizzarotti na budowę trzech odcinków trasy S5 w województwie kujawsko-pomorskim.

Autostrady i drogi ekspresowe

Jak przypominają we wtorkowym komunikacie drogowcy, jeśli chodzi o autostrady GDDKiA podpisała ponadto w marcu umowy na opracowanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 z Łodzi do Warszawy o trzeci pas ruchu. Drogowcy planują, że prace budowlane na tym odcinku rozpoczną się w 2021 roku. W czerwcu na A2 w rejonie Pruszkowa został zlikwidowany nieczynny punkt poboru opłat, który wymuszał na kierowcach wolniejszą jazdę.



Generalna Dyrekcja w maju podpisała też umowę na opracowanie planu rozbudowy lub budowy autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową.



W 2019 roku drogowcy też zrobili kolejny krok w kierunku zamknięcia ekspresowego (S17) połączenia stolicy z Lublinem oddając do użytku 70 km tej drogi. Obecnie kierowcy mogą pojechać 155 km S17.



W efekcie zakończonych w tym roku inwestycji kierowcy otrzymali także ekspresowe połączenie w ciągu trasy S5 (ok. 160 km) między Poznaniem a Wrocławiem. W kujawsko-pomorskim oddano ponad 25-km fragment tej trasy od węzła Żnin Północ do granicy województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Ponadto inwestor prowadzi prace tak by do końca roku można było udostępnić kierowcom jeszcze blisko 15-kilometrowy odcinek Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec, stanowiący fragment obwodnicy Bydgoszczy. "Niewiele osób w to wierzyło". Nowy odcinek A1 otwarty przed świętami W poniedziałek po południu oddano do ruchu główną trasę autostradowej obwodnicy... zobacz więcej »



GDDKiA deklaruje, że S5 za trzy lata skomunikuje trzy miasta wojewódzkie - Bydgoszcz, Poznań i Wrocław. W dalszej perspektywie S5 pobiegnie do Ostródy i drogi ekspresowej S7 wydłużając się do ok. 400 km i łącząc cztery województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie.



W 2019 roku kierowcy mogli sprawniej podróżować również z Warszawy na południe kraju dzięki udostępnieniu ostatniego odcinka S7 w województwie świętokrzyskim. Kierowcy mają teraz do dyspozycji ok. 200 km tej trasy.



Z kolei na północy kraju, w województwie zachodniopomorskim, kierowcy mogą już korzystać z całego ciągu drogi S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem o długości około 130 km.

Obwodnice

Rzecznik GDDKiA Jan Krynicki dodał, że drogowcy w 2019 roku oddali kierowcom do użytku - oprócz nowych fragmentów autostrad i dróg ekspresowych - także obwodnice miast. Było ich w sumie osiem o długości ponad 65 km m.in. obwodnica Szczecinka w ciągu S11, Suwałk w ciągu S61, czyli fragment Via Baltica, Bolkowa (DK3/DK5), Góry Kalwarii (DK50/DK79), Wschodnia Obwodnica Olsztyna (S51), Skawiny (DK44), Myśliny (DK46).



W 2019 roku GDDKiA podpisując kolejnych 12 umów o dofinansowanie jest największym beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Łączna wartość inwestycji drogowych z dofinansowaniem unijnym to ponad 72 ml mld zł (blisko 35 mld zł ze Wspólnoty).



Krynicki przypomniał ponadto, że w tym roku dyrekcja rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły będzie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

Lista udostępnionych odcinków dróg:

A1 Częstochowa Północ - Częstochowa Blachownia

A1 Częstochowa Blachownia - Częstochowa Południe

A1 Częstochowa Południe - Woźniki

A1 Woźniki - Pyrzowice

DK25 obwodnica Inowrocławia (łącznik)

DK3/5 obwodnica Bolkowa

DK46 obwodnica Myśliny

DK50/79 obwodnica Góry Kalwarii

DK44 obwodnica Skawiny

S11 obwodnica Szczecinka

S17 obwodnica Kołbieli - obwodnica Garwolina

S17 koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc

S17 koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego

S17 gr. woj. lubelskiego i mazowieckiego - węzeł Skrudki

S17 Skrudki - Kurów Zachód

S5 Poznań Zachód - Mosina

S5 Mosina - Kościan Południe

S5 Kościan Południe - Lipno

S5 Żnin Północ - Mieleszyn

S5 Bydgoszcz Północ - Bydgoszcz Opławiec

S51 Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe

S6 Goleniów Północ - Nowogard Zachód

S6 Nowogard - Płoty

S6 Płoty - Kiełpino

S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód

S6 Kołobrzeg Zachód - Ustronie Morskie wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11

S6 Ustronie Morskie - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa

S6 obwodnica Koszalina i Sianowa wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód

S61 obwodnica Suwałk

S7 gr. woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego - Skarżysko-Kamienna

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK47 Rabka Zdrój - Chabówka

S7 Lubień - Naprawa (lewa jezdnia)

S8 Radziejowice - Przeszkoda

S8 Przeszkoda - Paszków