Zwiększenie zarobków ludzi, którzy są na bardzo niskich emeryturach, to obowiązek każdego rządu i będziemy w tym kierunku działali - powiedział we wtorek na sejmowej Komisji Polityki Senioralnej pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania Adam Lipiński.

Posłowie Komisji Polityki Senioralnej wysłuchali we wtorek informacji pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania między innymi na temat przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek.

"500 plus dla emerytów"

Lipiński podczas posiedzenia odniósł się do opublikowanej w poniedziałek rozmowy "Super Expressu" z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim na temat pomysłu "500 plus dla emerytów". Kaczyński powiedział, że sprawa dodatku specjalnego dla emerytów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii. Podkreślił jednocześnie, że jest jeszcze "zbyt wcześnie" na przedstawienie konkretnych projektów.



- To na razie jest w takim miejscu, że jeszcze nie doszło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ale dowiedzieliśmy się z gazety - nie mogę mówić o szczegółach naszych rozmów w prezydium komitetu politycznego - że takie plany są i będą niedługo realizowane - powiedział Lipiński.



Nowy program PiS może objąć kilka milionów osób. "Rozmawiamy w gronie politycznym" Rozmawiamy w gronie politycznym na temat dodatkowych świadczeń dla emerytów - po... zobacz więcej » Podkreślił, że "zwiększenie zarobków ludzi, którzy są na bardzo niskich emeryturach jest sprawą oczywistą". - To obowiązek każdego rządu, będziemy w tym kierunku działali - zapewnił.

Problemy osób starszych

Lipiński wskazał, że problemy osób starszych związane są między innymi z brakiem dostępności, niskimi uposażeniami oraz nierównościami w traktowaniu kobiet i mężczyzn.



Minister podkreślił, że rząd podjął wiele inicjatyw w rozwiązaniu tych problemów. Wymienił w tym kontekście między innymi program Dostępność plus, Senior plus, Opieka 75 plus i obniżenie wieku emerytalnego.



Lidia Ułanowska z Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS poinformowała, że w resorcie opracowywany jest dokument dotyczący usług dla osób starszych. - On się na razie wstępnie nazywa: ustawa o wspieraniu osób niesamodzielnych. To jeszcze projekt zupełnie roboczy - powiedziała.



- Wypracowano już standardy usług i kształcenia. Jest tam napisane przede wszystkim, jak otworzyć rynek usług na profesjonalne opiekunki, czyli jak uczynić z tego kwalifikację rynkową - wyjaśniła.

