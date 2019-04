Odtwórz: Morawiecki: będzie opłata przekształceniowa przy przeniesieniu środków z OFE do IKE

Odtwórz: Zuber o przekształceniu OFE: co to jest w o ogóle za konstrukcja?

Odtwórz: Kuczyński o przekształceniu OFE: dla giełdy jest to bardzo zła informacja

Odtwórz: Co dalej z OFE?

- To podatek Morawieckiego, który ma służyć tylko temu, by zasypać dziurę w budżecie. Inaczej nie mogliby zbudować budżetu na przyszły rok - mówiła o opłacie przekształceniowej środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych w "Faktach po Faktach" na antenie TVN24 posłanka Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Zarzuty odpierał wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, którego zdaniem dzięki rządowemu planowi pieniądze z OFE trafią z powrotem do obywateli.

W poniedziałek rząd przedstawił propozycje dotyczące dalszych losów OFE. Plan zakłada, że środki ulokowane w OFE trafią na prywatne indywidualne konta emerytalne lub do ZUS, a przy przeniesieniu środków do IKE zostanie pobrana opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. wartości środków.

- PiS wywiesił białą flagę i ustami premiera Morawieckiego powiedział: Polacy, nie mamy pieniędzy, doprowadziliśmy w czasie najlepszej koniunktury w gospodarce od lat finanse publiczne do takiego stanu, że musimy obłupić wasze oszczędności w Otwartych Funduszach Emerytalnych na 15 proc. - stwierdziła posłanka PO.

I dodała: - Mało tego, ten podatek musimy zabrać wam już teraz, chociaż te emerytury będziecie mieli wypłacane za lat kilka, kilkanaście czy może kilkadziesiąt. Rządowy plan w sprawie OFE. "Dobre dla budżetu, neutralne dla obywateli" Jest to rozwiązanie bardzo inteligentne ze strony rządu - ocenił w TVN24 rządową... zobacz więcej »

Pieniądze publiczne

Leszczyna zwróciła również uwagę, że "to chyba pierwszy raz w świecie, gdy rząd bierze podatek a conto od czegoś, co będzie wypłacane za wiele, wiele lat".

- Za co płacimy ten podatek? Za zmianę nazwy z OFE na IKE? Nic się nie zmienia, panie redaktorze. To będzie pierwsza na świecie własność, z której pan nie będzie mógł skorzystać - zaznaczyła posłanka PO.

Z kolei wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk powiedział, że przekształcenie środków z OFE "to transfer z powrotem do obywateli".

Przypomniał również, że w 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pieniądze zgromadzone w OFE są publiczne.

- Rząd mógłby zabrać całość tej kwoty, 162 mld zł (zgromadzone w OFE - red.). Mógłby przekazać do Funduszu Rezerwy Demograficznej i dowolnie z tych pieniędzy korzystać. A proszę zwrócić uwagę, że rząd te pieniądze oddaje Polakom. To dokładnie odwrotna sytuacja niż zrobiła Platforma Obywatelska w 2013 r., kiedy te pieniądze znacjonalizowała - podkreślił Marczuk.

Źródło: OFE Ile jest pieniędzy w OFE?

Zgodnie z planami rządu na początku 2020 roku OFE zostaną przekształcone w fundusze inwestycyjne, w którym będziemy mieć prywatne Indywidualne Konto Emerytalne. Dziś takie konta ma niecały milion Polaków (995 651 osób). Jeśli jednak zdecydujemy się ulokować oszczędności na koncie w ZUS-ie to trzeba będzie złożyć stosowną deklarację. Gdzie i kiedy - na razie nie wiadomo.

WIĘCEJ O TYM, GDZIE TRAFIĄ PIENIĄDZE Z OFE >>>