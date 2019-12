Uczestnicy Otwartych Funduszy Emerytalnych będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku - podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort poinformował w poniedziałkowym komunikacie, że "przekształcenie OFE w IKE pozwoli przekazać Polakom pieniądze zgromadzone przez nich w otwartych funduszach emerytalnych". Chodzi o 162 mld zł.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne rząd przyjął 26 listopada tego roku.



Zapowiedziano, że w najbliższym czasie projekt zostanie przekazany do prac w parlamencie.



Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie 1 czerwca 2020 r. Rząd zalecił dostosowanie do tej daty terminarza realizacji kluczowych etapów związanych z przekształceniem OFE w IKE.



"Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mieli czas na decyzję o ewentualnym przekazaniu funduszy z OFE do ZUS i złożenie stosownej deklaracji. Jej wzór, w rozporządzeniu, określi minister rodziny pracy i polityki społecznej" - czytamy w komunikacie.

Jest to zmiana w stosunku do pierwotnych założeń. Według projektu przyjętego przez rząd wcześniej, 6 listopada, termin na złożenie deklaracji mijał 28 lutego.

Z automatu do IKE

Zgodnie z aktualnym projektem ustawy 27 listopada 2020 roku środki z OFE zostaną przekazane automatycznie do IKE. Jak dodano, z tym dniem Powszechne Towarzystwa Emerytalne obecnie prowadzące OFE staną się Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych prowadzącymi specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO), w które przekształcą się dzisiejsze Otwarte Fundusze Emerytalne.

"Stanie się to bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek czynności czy dostarczania dokumentów przez oszczędzających" - napisano.



Resort przypomniał, że w projekcie ustawy zapisano, że środki zgromadzone na IKE będą prywatną własnością oszczędzającego i nie będą mogły stanowić przedmiotu transferu do budżetu państwa.

Do ZUS

Podkreślono, że każdy będzie miał jednak prawo do złożenia deklaracji i przeniesienia środków na indywidualne konto w ZUS. "Wówczas taka osoba będzie gromadzić oszczędności emerytalne w całości w I filarze systemu emerytalnego" - czytamy.

Projekt wzoru deklaracji

Resort tłumaczy, że automatycznie do ZUS przekazane zostaną pieniądze zgromadzone w OFE przez osoby, które do 2 października 2021 roku osiągną wiek emerytalny. Ma to związek z faktem, że z uwagi na tzw. suwak (obecnie obowiązujące systematyczne przekazywanie pieniędzy uczestników OFE do ZUS, rozpoczynające się na 10 lat przed osiągnięciem przez nich wieku emerytalnego) większość środków z OFE została już przekazana do ZUS.



"Tak więc w ich przypadku, na rachunkach w OFE zostały już niewielkie kwoty. Umożliwienie pozostawienia ich na IKE, nie da dodatkowych zysków z uwagi na krótki czas potencjalnego inwestowania tych środków" - napisano.

Różnice

Ministerstwo zaznaczyło, że pieniądze przekazane z OFE do IKE, w przeciwieństwie do tych w ZUS, będą podlegały dziedziczeniu, a po osiągnięciu wieku emerytalnego będą mogły być wypłacone w całości bądź w ratach i będą wówczas wolne od jakichkolwiek podatków.



Z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 15 proc. aktywów – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur wypłacanych z ZUS.