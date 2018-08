Odtwórz: Cudzoziemcy chętnie robią zakupy w Polsce. Sprawdź, co kupują

Sieć sklepów Lidl wycofuje ze sprzedaży tatar wołowy marki "Biernacki". W produkcie stwierdzono bowiem obecność pałeczek salmonelli.

Chodzi o produkty z terminem przydatności do spożycia do 03/09/2018 oraz numerze partii 03218218.

Jak podaje Lidl w komunikacie produkt został wycofany ze sprzedaży decyzją producenta. Wszystko przez to, że Sanepid we wspomnianej partii wykrył obecność pałeczek salmonelli, przez co "nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa".

"W trosce o bezpieczeństwo konsumentów nasza reakcja była natychmiastowa i przedmiotowy produkt został wycofany ze sprzedaży. Artykuł ten można zwrócić w każdym sklepie Lidl bez okazywania paragonu, a koszt jego zakupu zostanie zwrócony" - czytamy w komunikacie sieci Lidl.

Przeprosiny

Lidl podkreśla, że zwrot towaru dotyczy wyłącznie produktu o wspomnianym wyżej numerze partii. "Wszystkie inne produkty sprzedawane przez Lidl, wytworzone przez Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki nie są objęte wycofaniem i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów" - zapewnia sieć.



W komunikacie możemy przeczytać również, że Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki przeprasza wszystkich konsumentów, którzy kupili wskazany produkt, za zaistniałą sytuację.