Ponad 17,5 tysiąca pracowników było zatrudnionych w Lidlu na koniec lutego tego roku - wynika z najnowszego raportu opublikowanego przez sieć. Zdecydowaną większość, bo aż 77 procent, stanowiły kobiety. Lidl poinformował także, na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy zatrudnieni w sieci.

Na koniec lutego 2019 roku w Lidlu było zatrudnionych 17 561 osób na umowę o pracę: 13 552 kobiet i 4009 mężczyzn.

Jak wskazano, 70 procent (3349 spośród 4817) stanowisk menadżerskich w Lidl Polska zajmują kobiety. Żadna z nich nie zasiada jednak w sześcioosobowym zarządzie, ponadto tylko jedna kobieta zajmuje stanowisko dyrektorskie.









Lidl poinformował również w raporcie o pensjach na jego mogą liczyć pracownicy.

Jak czytamy, nowy pracownik sklepu otrzymuje od 3100 do 3850 złotych brutto. "Po dwóch latach jego wynagrodzenie wzrasta do 3450 złotych brutto w małych miejscowościach i do 4350 złotych brutto w aglomeracjach" - dodano.

Średnia krajowa w Polsce. Ile przeciętnie dostajemy na rękę? Średnia krajowa w Polsce w 2019 roku według założeń budżetu państwa wynosi 4765... zobacz więcej » Rozpoczynający pracę w Lidlu pracownik magazynu obsługujący wózek widłowy otrzymuje pensję w wysokości 4050 złotych brutto. Po trzech latach pracy - jak czytamy w raporcie - jego wynagrodzenie rośnie do 4900 złotych brutto. Stawki brutto obejmują wynagrodzenie zasadnicze wraz z premią za obecność oraz dodatkami za pranie i używanie odzieży roboczej.

Pracownik magazynu zajmujący się rozdzielaniem towaru, z pełnym zakresem odpowiedzialności, rozpoczynając pracę w Lidlu zarabia do 4000 złotych brutto. Lidl poinformował, że po trzech latach jego pensja wzrasta nawet do 4800 złotych brutto.

Biedronka

O warunkach płacowych w sieci Biedronka na początku lutego br. poinformowało również Jeronimo Martins Polska.

"Obecnie osoby rozpoczynające pracę w Biedronce jako sprzedawcy-kasjerzy na pełen etat mogą miesięcznie zarobić co najmniej 2700 złotych brutto, wliczając w to nagrodę za brak nieplanowanych nieobecności w danym miesiącu, by po trzech latach dojść do poziomu 2950 złotych brutto miesięcznie" - mogliśmy przeczytać w komunikacie.

Minimalna płaca, skokowy wzrost. "Dlaczego nie dziesięć tysięcy złotych?" Prawo i Sprawiedliwość zapowiada szybki wzrost minimalnej pensji, tak aby za czt... zobacz więcej » W wybranych lokalizacjach kwoty te są wyższe, na przykład w Warszawie osiągają wartość 3550 złotych brutto po trzech latach pracy.

Jak wskazano w komunikacie, Jeronimo Martins Polska zatrudnia około 67 tysięcy osób na umowy o pracę.

Największe sieci

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, największą firmą handlową w Polsce pod względem przychodów jest Jeronimo Martins. Przychody właściciela Biedronki i drogerii Hebe wyniosły w ubiegłym roku 51,2 miliarda złotych.

Na drugim miejscu znalazł się Lidl z przychodami na poziomie 16,2 miliarda złotych. Na trzecim - grupa Eurocash z ok. 16,2 miliarda złotych, w ramach której działają m.in. takie marki jak Groszek, Lewiatan, abc czy Delikatesy Centrum. Tuż za podium znalazł się Auchan - 12 miliardów złotych.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Tesco z przychodem 11,7 miliarda złotych, Kaufland - 10,2 miliarda złotych, Carrefour - 9,2 miliarda złotych, Rossmann - 8,3 miliarda złotych, Żabka - 7,3 miliarda złotych, LPP (właściciel takich marek jak Reserved czy House) - 6,9 miliarda złotych i Euro Net (właściciel sieci RTV Euro AGD) - 6,9 miliarda złotych.