Odtwórz: Wątpliwości, co do porozumienia po I fazie negocjacji brexitu

Polacy założyli na Wyspach Brytyjskich już ponad 60 tysięcy firm, a Wielka Brytania to nasz trzeci partner handlowy - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w piątek podczas Forum Gospodarczego Wielka Brytania-Polska. Dodała, że Polsce zależy na tym, aby nasze relacje po brexicie pozostały jak najbliższe.

Szefowa MPiT podkreśliła, że stosunki polsko-brytyjskie zmieniły się od 2005 roku. - Eksport brytyjski do Polski wzrósł dwukrotnie, natomiast, ku zaskoczeniu strony brytyjskiej, eksport z Polski do Wielkiej Brytanii zwiększył się trzykrotnie - wskazała Emilewicz.



Coraz mniej Polaków myśli o wyjeździe za chlebem 87 procent badanych Polaków nie rozważa wyjazdu do pracy za granicą. O emigracji... zobacz więcej » Jak zaznaczyła, Wielka Brytania to trzeci partner handlowy naszego kraju. - Polacy w Wielkiej Brytanii to jest już ponad 60 tysięcy założonych firm. A zatem to dobre podstawy, żeby powiedzieć, że Wielka Brytania staje się naszym coraz ważniejszym partnerem - wskazała.



Minister zaznaczyła, że oba kraje mają wspólne cele. - Strategia przemysłowa Wielkiej Brytanii i nasza Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju są bardzo podobne w wielu obszarach. Chcemy te obszary pogłębiać w zakresie digitalizacji, w zakresie przemysłu 4.0 (technologie przyszłości - red.) +- wyliczyła.

Zaznaczyła, że mamy wspólne podłoże kulturowe i "łączy nas tyle rzeczy w historii XX wieku, że byłoby źle, gdybyśmy tego nie wykorzystali także w rozwoju gospodarczym".

Przed brexitem

Emilewicz odniosła się też do kwestii brexitu. - To jest przełomowy rok, jeśli chodzi o ułożenie relacji pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską - zaznaczyła szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii. Przypomniała, że partnerem do dyskusji w zakresie negocjacji z Wielką Brytanią jest KE, którą - zaznaczyła - Polska w tych rozmowach wspiera. - Jesteśmy zainteresowani, aby te relacje zostały jak najbliższe. Aby relacje celne, handlowe, swobodny przepływ osób, towarów i usług pozostał na możliwie najwyższym poziomie - mówiła.



Jednocześnie minister Emilewicz uspokajała, że polskie firmy, które działają dzisiaj w Wielkiej Brytanii "nie są w żadnej mierze z zagrożone" brexitem. - Korzystają z przywilejów bycia na rynku, są płatnikami podatków, zatrudniają osoby w Wielkiej Brytanii - powiedziała.

Jak zaznaczyła, Polsce zależy na tym, by ta wymiana handlowa, dynamika nie osłabła. - Aby zarówno gospodarka brytyjska, jak i Polska mogły z tej dobrej współpracy korzystać - mówiła.



Ostrzeżenie w sprawie brexitu. "Od marca postępy w negocjacjach są niewielkie" Główny unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier ostrzegł w poniedziałek... zobacz więcej » Jak powiedział podczas otwarcia forum brytyjski wiceminister ds. handlu międzynarodowego Greg Hands, "Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, ale nie wychodzi z Europy".



- Nasza polityka w dalszym ciągu pozostaje europejska. Chcemy, by Unia i jej członkowie pozostawali naszymi naturalnymi sojusznikami. Razem będziemy bronili wspólnych interesów i stawiali czoło wyzwaniom przyszłości - mówił.



Hands wskazał, że wartość brytyjskiego eksportu towarów i usług do Polski "osiągnęła w 2016 r. 5,9 mld funtów, zaś wartość polskiego eksportu towarów i usług do Wielkiej Brytanii wzrosła do 11,5 mld funtów". Dodał, że po Niemczech Polska jest największym przemysłowym eksporterem do Wielkiej Brytanii.

Polska partnerem

Przypomniał też, że diaspora polska w Wielkiej Brytanii to około milion obywateli.



Ponad dwa dni bez węgla. Brytyjczycy ustanowili nowy rekord Wielka Brytania przetrwała 55 godzin, nie wykorzystując, po raz pierwszy od pona... zobacz więcej » - Chcemy wzmacniać nasze przyjaźnie i nasze relacje, a Polska jest idealnym partnerem dla nas, dla naszej przyszłości handlowej i inwestycyjnej - podkreślił Hands.

Ocenił, że nasze gospodarki uzupełniają się. - Brytyjskie otoczenie biznesu jest przyjazne, jeśli idzie o podatki i regulacje. I również wizja rządu polskiego zakłada, żeby być konkurencyjnym eksporterem światowym - mówił. I dodał: - Nasz plan na 2018 r. to zwiększyć współpracę w zakresie wymiany gospodarczej i start-upów.

Hands zapowiedział również wspólne projekty inwestycyjne. - Mój resort będzie współuczestniczył w polskim projekcie europejskiego hubu transportowego - wskazał.

Eksport na Wysypy

Forum zorganizowane przez ambasadę brytyjską oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii jest platformą dla polskich i brytyjskich firm do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami, klientami i inwestorami, a także okazją do wysłuchania ekspertów i analityków dyskutujących na temat najnowszych trendów i wyzwań w dwustronnych relacjach gospodarczych.

Według Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. polski eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 55 mld 425 mln zł (wzrost o ok. 2 mld rok do roku), a import - 20 mld 657 mln zł (wzrost o ok. 300 mln rok do roku). Łączna wartość obrotów sięgnęła ok. 76 mld zł.

Jak wynika z przedstawionych podczas forum danych, do sklepów w Wielkiej Brytanii trafia ponad 9 proc. polskiego eksportu z sektora rolno-spożywczego. Wielka Brytania jest drugim pod względem wielkości odbiorcą polskich produktów rolno-spożywczych.