Polskie porty lotnicze obsłużyły w 2018 roku prawie 45,8 miliona pasażerów. To o 14,5 procent więcej niż rok wcześniej, kiedy liczba pasażerów wyniosła prawie 40 milionów - wynika ze wstępnych danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC).

"O tym, jak szybko rozwija się rynek komercyjnych przewozów lotniczych w Polsce mogą świadczyć zarówno liczba operacji lotniczych, jak i liczba przewiezionych pasażerów które nieustannie rosną" - podał ULC.

Największe lotniska

Jak informowaliśmy, w ubiegłym roku najwięcej, bo aż 17,76 miliona pasażerów, obsłużyło Lotnisko Chopina w Warszawie. To wzrost o 12,7 procent w stosunku do 2017 roku.

W 2018 roku w ruchu międzynarodowym z tego portu skorzystało prawie 16 milionów (wzrost o 17,2 proc. wobec 2017 r.), a w ruchu krajowym blisko 1,8 mln osób.

Drugim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Polsce był Kraków-Balice, który po raz pierwszy przekroczył próg 6 mln pasażerów odprawionych w ciągu roku. W sumie zostało obsłużonych 6,77 mln podróżnych, czyli prawie o milion więcej niż w 2017 r.

Ambitne plany na 2018 rok miał port im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, który po raz pierwszy w historii chciał przekroczyć barierę 5 mln pasażerów. Lotnisko nie osiągnęło jednak wyznaczonego celu, choć było blisko - w ubiegłym roku z portu skorzystało 4,98 mln osób. Gdański port utrzymał jednak trzecie miejsce w zestawieniu.

Tuż za nim uplasowały się Katowice, które obsłużyły 4,83 mln pasażerów, Wrocław (3,34 mln), Modlin (3,08 mln) oraz Poznań (2,47 mln).

W pogoni za milionem

Coraz bliżej przekroczenia granicy 1 mln podróżnych jest lotnisko w Rzeszowie, gdzie w 2018 r. obsłużono 771 tys. pasażerów.

Kolejne miejsce zajął Szczecin z szacunkowym wynikiem 614 tys. osób, następne były: Lublin - 455 tys., Bydgoszcz - 413 tys., Łódź - 217 tys., Olsztyn – szacunkowo 121 tys. i Zielona Góra - 21 tys.