Ponad 22 milionów pasażerów obsłużyły w pierwszej połowie roku polskie lotniska - poinformował Urząd Lotnictwa Cywilnego. Liderem pozostaje Lotnisko Chopina w Warszawie.

Do połowy 2019 roku lotniska w Polsce obsłużyły 22,3 mln pasażerów. To o o 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik jest dobry, ale dynamika wzrostu spada. W pierwszym półroczu 2018 roku wzrost ten wynosił aż 16 proc.



Z danych ULC wynika, że Lotnisko Chopina w Warszawie pozostaje niezmiennie liderem wśród krajowych lotnisk jeśli chodzi o liczbę pasażerów. W pierwszym półroczu tego roku z lotniska skorzystało ponad 8,5 mln pasażerów. Port odnotował wzrost o 7 proc. i obsłużył o ponad 591 tys. pasażerów więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku.



"Drugim lotniskiem pod względem liczby przewiezionych pasażerów był Port Lotniczy Kraków-Balice, który osiągnął największy wzrost ilościowy w półroczu (615 tys. pasażerów) oraz dynamikę wzrostu w wysokości 19 proc." - czytamy w raporcie Urzędu.

Kolejne pozycje

Dalej znalazły się porty: Wrocław-Strachowice (146 tys. pasażerów więcej i 10 proc. wzrostu), Gdańsk im. L. Wałęsy (136 tys. pasażerów więcej i 6 proc. wzrostu) oraz Warszawa-Modlin (76 tys. pasażerów więcej i 5 proc. wzrostu).



Według ULC, jeśli chodzi o lotniska obsługujące poniżej 1 mln pasażerów rocznie, to najlepsze wyniki osiągnął port lotniczy Olsztyn-Mazury (13 tys. pasażerów więcej i 27 proc. wzrostu), a następnie Łódź-Lublinek (10 tys. pasażerów więcej i 10 proc. wzrostu) oraz Bydgoszcz-Szwederowo (7,7 tys. pasażerów więcej i 4 proc wzrostu).



W pierwszej połowie 2019 roku spadek zanotowano w przypadku portów lotniczych Lublin, Szczecin-Goleniów oraz Zielona Góra-Babimost.





Przewoźnicy

"Wśród przewoźników lotniczych na pierwszym miejscu pod względem liczby przewiezionych podróżnych pozostaje Ryanair, który osiągnął w pierwszej połowie 2019 roku trzeci wynik pod względem wzrostu ilościowego – 222 tys. pasażerów więcej i 4 proc. wzrostu" - czytamy.



Zdaniem ULC, najszybciej rosnącym przewoźnikiem w pierwszym półroczu br. były Polskie Linie Lotnicze LOT, które przewiozły ponad 702 tys. pasażerów więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku, osiągając tym samym 15-procentową dynamikę wzrostu.



Drugi wynik pod względem wzrostu liczby przewiezionych pasażerów należał do Enter Air – ponad 240 tys. pasażerów więcej i 36-proc. dynamika wzrostu.



Węgierski Wizz Air odnotował w pierwszym półroczu tego roku wzrost o 1 proc., czyli przewiózł o 53 tys. pasażerów więcej niż w pierwszej połowie 2018 roku. Jak tłumaczy ULC, wynika to z powodu zmniejszenia oferty w pierwszym kwartale roku i zamknięcia baz w Poznaniu oraz Lublinie.



Z danych ULC wynika, że w przypadku przewozów międzynarodowych, w polskich portach lotniczych w pierwszej połowie tego roku odnotowano 7,7-proc. dynamikę wzrostu w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

"Wynik ten został osiągnięty dzięki przewozom regularnym, w ramach których przewieziono 1,5 mln pasażerów więcej, niż w pierwszym półroczu roku 2018, podczas gdy w ramach przewozów czarterowych przewieziono o 80 tys. pasażerów mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego" - podał ULC.



Wśród przewoźników w tym segmencie liderem pod względem liczby przewiezionych pasażerów pozostaje Ryanair, wyższą dynamikę wzrostu odnotował PLL LOT (+ 555 tys. pasażerów i 17 proc. wzrostu).



Przewozy krajowe odnotowały wzrost przewiezionych pasażerów o 4 proc. w pierwszym półroczu 2019 roku, co jest znaczną poprawą po spadkach notowanych w roku ubiegłym.



ULC podał, że przewozy regularne osiągnęły w pierwszym półroczu br. wzrost w wysokości 9 proc., czyli o ponad 1,6 mln pasażerów więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Źródło: ULC Udział w rynku według wielkości przewozów

Popularne kierunki