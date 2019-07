Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Odtwórz: 18 banków dołączyło do programu Rodzina 500 plus

Odtwórz: Szydło o Rodzinie 500 plus: to zastrzyk dla gospodarki

Odtwórz: 500 plus bez tajemnic. Wy pytanie, my odpowiadamy

Odtwórz: Zajęcia dodatkowe, tablet, zabawki. Na co wydasz 500 plus?

Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. Na co rodzice wydadzą pieniądze?

Odtwórz: Romaszewska: nikt "przytomny" nie wpisze do konstytucji 500 plus

Odtwórz: Próg 500 plus do zmiany? Minister mówi o warunkach

W czerwcu 2019 roku urodziło się 28,2 tysiąca dzieci - poinformował na Twitterze ekonomista Rafał Mundry, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego. Jak dodał, suma urodzeń za ostatnie 12 miesięcy jest najmniejsza od października 2016 roku. Jeżeli ta tendencja się utrzyma, prognozy rządu odnośnie liczby urodzeń na 2019 rok związane z programem 500 plus mogą się nie sprawdzić.

Mundry wylicza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce urodziło się 376,7 tys. dzieci. To poziom nienotowany od października 2016 roku. Jak wyjaśnił, w samym czerwcu urodziło się 28,2 tys. dzieci (rok temu 32,8 tys.). W całym pierwszym półroczu liczba urodzeń wyniosła 182 tysiące.

Tymczasem, w ocenie skutków regulacji załączonej do projektu ustawy o 500 plus rząd zakładał, że za sprawą programu w 2019 roku urodzi się 380 tys. 427 dzieci. Jeśli obecny trend się utrzyma, ta liczba nie zostanie osiągnięta.

376,7 tys. dzieci to również mniej niż urodziło się w 2016 roku, czyli pierwszym roku obowiązywania 500 plus w Polsce (program ruszył w kwietniu). Wtedy urodziło się 382,3 tys. dzieci. W 2017 roku liczba urodzeń nieznacznie przekroczyła 400 tysięcy.



GUS:

W czerwcu urodziło się 28,2 tys. dzieci (rok temu 32,8 tys.)

Zmarło 31,4 tys. osób (30,8 tys.)



Suma urodzeń za ostatnie 12m wciąż spada i wynosi 376,7 tys. dzieci

Najmniej od paź 2016



To mniej niż założenia MRPiPS

Zakładało, że dzięki 500+ w 2019 urodzi się 380 tys. dzieci pic.twitter.com/yU76EjA8nL — Rafał Mundry (@RafalMundry) July 23, 2019

Mniej rodzących się dzieci, to m.in. efekt spadającej liczby kobiet w wieku rozrodczym. Ale martwić mogą też inne dane - zmalał wskaźnik TFR. Określa on, ile dzieci przypada statystycznie na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat). W tym roku jest on niższy, niż w ubiegłym - wynosi 1,435. W 2017 roku było to 1,453, a w roku 2016 TFR wynosił 1,357 - podał Mundry.

Przyjmuje się, iż dopiero współczynnik dzietności między 2,10 a 2,15 jest wartością zapewniającą prostą zastępowalność pokoleń.



Jest już taki wskaźnik, który to uwzględnia i również GUS go podaje.

To tzw. wskaźnik dzietności TFR. Czyli ile dzieci przypada na jedną kobietę w wieku rozrodczym 15-49

Niestety on w 2018 już też zaczął padać. pic.twitter.com/75P0D4YuNL — Rafał Mundry (@RafalMundry) June 27, 2019

Przypomnijmy, że w swoim niedawnym raporcie, analitycy GUS ocenili sytuację ludnościową Polski jako "trudną".

CZYTAJ TEŻ: Najwięcej zgonów w Polsce od II wojny światowej. A liczba urodzeń spada