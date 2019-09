W 2017 roku do Polski przyjechało ponad 1,1 miliona czasowych migrantów zarobkowych - wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pod tym względem nasz kraj był liderem wśród państw OECD, znacznie wyprzedzając Stany Zjednoczone.

Jak czytamy w raporcie, tymczasowa migracja zarobkowa do krajów OECD znacznie wzrosła w 2017 roku osiągając 4,9 mln osób w porównaniu do 4,4 mln osób rok wcześniej. Jest to najwyższa liczba od czasu, gdy OECD zaczęła rejestrować te dane ponad 10 lat temu.

Polska liderem

Polska była zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem migracji zarobkowej - do naszego kraju przyjechało ponad 1,1 mln osób, zarówno sezonowych jak i tych z dłuższym zezwoleniem na pobyt. To wzrost aż o 32 proc. w porównaniu z 2016 rokiem.

Na drugim miejscu uplasowały się Stany Zjednoczone (niemal 700 tys. osób) a na trzecim - Niemcy (ponad 400 tys. osób). Pierwszą dziesiątkę uzupełniają: Australia, Francja, Japonia, Kanada, Szwajcaria, Belgia i Wielka Brytania. Te dziesięć krajów przyjęło w sumie 3,9 mln czasowych migrantów, czyli 80 proc. ogółu.

Źródło: OECD Napływ czasowych migrantów zarobkowych

Autorzy analizy zauważyli, że niektórzy tymczasowi migranci zostają przez kilka tygodni, inni przez kilka lat. Ich wkład w rynek pracy w niektórych krajach OECD jest jednak znaczący. W sześciu z 20 krajów, dla których dostępne były dane, migranci czasowi zwiększyli liczbę zatrudnionych o ponad 2 proc.

W zestawieniu przedstawiającym ogólny napływ imigrantów Polska znalazła się na trzecim miejscu. Zdecydowanym liderem są Stany Zjednoczony, a tuż przed nami uplasowały się Niemcy.



When it comes to the total number of migrants, #Poland scored the third place, only 66 thousand persons behind Germany. pic.twitter.com/kIWERiaXGC — PKO Research (@PKO_Research) 24 września 2019





Migracja stała i wnioski o azyl

OECD podała również, że jeżeli chodzi o migrację stałą to w 2018 roku wyniosła ona w krajach OECD 5,3 miliona osób, co oznacza wzrost o 2 proc. w porównaniu z 2017 rokiem.

Z kolei liczba wniosków o azyl w krajach OECD spadła do 1,09 mln. To o 34 proc. mniej niż w roku 2015 i 2016. Większość z ubiegających się o azyl pochodziła z Afganistanu, Syrii, Iraku i Wenezueli.

O OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development) jest międzyrządową organizacją gospodarczą, skupiającą 36 rozwiniętych i demokratycznych państw. Została powołana do życia na mocy Konwencji Paryskiej podpisanej 14 grudnia 1960 r.

Jednocześnie OECD jest największym i najlepszym źródłem danych statystycznych m.in. w obszarze ekonomii, handlu, zatrudnienia, edukacji, migracji czy zdrowia. Raporty gospodarcze OECD stanowią kompleksową i szczegółową analizę polityki makroekonomicznej, przemian strukturalnych i tendencji rozwojowych w państwach członkowskich.

Polska jest pełnoprawnym członkiem OECD od 1996 roku