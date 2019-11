Liczba cudzoziemców odprowadzających składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2019 roku 665,6 tysiąca - wynika z danych ZUS.

Jak zauważyli analitycy ING Banku Śląskiego, oznacza to wzrost o niemal 100 tys. w stosunku do danych sprzed roku i o 10 tys. więcej od prognozy banku. W trzecim kwartale 2018 r. liczba płacących składki cudzoziemców wynosiła 569,1 tys.

"To pozytywna wiadomość dla polskiej gospodarki i finansów publicznych" - napisali na Twitterze.

Dominują Ukraińcy

Tak jak w poprzednich miesiącach największą grupę ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców stanowili Ukraińcy.

Ich liczba na koniec trzeciego kwartału tego roku wyniosła 499,6 tys. wobec 425,7 tys. w trzecim kwartale 2018 roku.

Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują Białorusini (32,6 tys.), Wietnamczycy (8,1 tys.), Mołdawianie (7,3 tys.) oraz Rosjanie (7,3 tys.).

Liczba obcokrajowców odprowadzających składki do ZUS wzrosła w trzecim kwartale 2019 do 665 tys. (w tym 500 tys. Ukraińców), czyli prawie 100 tys. więcej niż rok temu i o 10 tys. więcej od naszej prognozy. To pozytywna wiadomość dla polskiej gospodarki i finansów publicznych. pic.twitter.com/v3vw2LJuUo — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) 18 listopada 2019





LICZBA CUDZOZIEMCÓW UBEZPIECZONYCH W ZUS

Co piąta firma

Według opublikowanego ostatnio raportu, przygotowanego przez Personnel Service 11 procent wzrostu gospodarki w ostatnich pięciu latach to zasługa Ukraińców.

Pracowników z tego kraju znajdziemy w co piątej firmie w Polsce. Kadra ze Wschodu zasila szeregi 40 procent dużych przedsiębiorstw, 25 procent średnich i 15 procent małych.