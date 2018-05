Liczba bankomatów w Polsce systematycznie maleje

Według danych otrzymywanych od banków i niebankowych operatorów bankomatów w ostatnich kwartałach liczba bankomatów systematycznie się zmniejsza. Na koniec grudnia 2017 roku tych urządzeń w Polsce było 23 tysiące 230 sztuk i na przestrzeni kwartału ubyło ich 96 - poinformował Narodowy Bank Polski.

Jak informuje bank centralny to spadek o 0,4 proc.



Przelewy w euro będą tańsze Komisja Europejska chce wprowadzić regulacje nakazujące bankom naliczanie znaczn... zobacz więcej » NBP poinformował jednocześnie, że w ciągu dziewięciu miesięcy, bo od końca marca 2017 r. liczba dostępnych w Polsce bankomatów zmniejszyła się o 521 sztuk.

Mniejsze wypłaty

Bank poinformował też, że w czwartym kwartale 2017 r. w bankomatach na terenie kraju odnotowano 167,4 mln transakcji wypłat gotówki. W porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano zmniejszenie liczby wypłat o 6,8 mln, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło spadek o 3,9 proc.



Z kolei wartość wypłat w bankomatach w czwartym kwartale spadła do 83,5 mld zł. To o 1,8 mld mniej niż wypłacono w trzecim kwartale roku 2017.



Jak poinformował NBP, średnia wartość wypłaty w bankomacie w czwartym kwartale 2017 roku wyniosła 499 zł. Kwartał wcześniej było to 490 zł. W tym samym czasie średnia dzienna liczba wypłat przypadających na pojedynczy bankomat spadła do 78 z 81.