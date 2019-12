Czeski przewoźnik kolejowy Leo Express stara się o pozwolenie na kolejny komercyjny kurs po naszym kraju - informuje wtorkowy "Puls Biznesu". Na polskie tory chce wjechać również inna firma zza naszej południowej granicy.

Gazeta podaje, że czeska firma Leo Express, która realizuje już przejazdy kolejowe z Krakowa i Katowic do Pragi, właśnie złożyła wniosek do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) o tzw. otwarty dostęp do świadczenia usług na linii Kraków - Warszawa.

Firma Leo Ekspress została założona w 2010 r. i weszła na czeski rynek w listopadzie 2012 roku, rozpoczynając jazdy na 364-kilometrowej trasie Praga - Bogumin.

Połączenia

W pociągu wybierzesz miejsce jak w samolocie. PKP wprowadza nowe usługi Pasażerowie będą mogli sami wybrać sobie miejsce przy zakupie biletu przez inter... zobacz więcej » "PB" informuje równocześnie, że czeski RegioJet zwrócił się do UTK o udostępnienie linii z miejscowości Mościska do Pragi. Przewoźnik chciałby ruszyć po polskich torach od 14 czerwca 2020 r.

"PB" zaznacza, że Leo Express już ma zezwolenie na trasę z Pragi do Medyki i może rozpocząć kursowanie jeszcze w tym miesiącu.

"UTK przyznał przewoźnikowi otwarty dostęp na okres od 11 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2014 r." - donosi gazeta.



"Czekamy jeszcze także na otwarty dostęp do linii z Terespola przez Warszawę do Pragi oraz z Wrocławia do stolicy Czech" - mówi gazecie Juraj Andrejka, dyrektor zarządzający Leo Express w Polsce.

Konkurencja

Czescy przewoźnicy będą konkurowali z PKP Intercity, czyli kontrolowaną przez państwo spółką, która obsługuje kolejowe dalekobieżne przewozy pasażerskie.

Jak wynika ze statystyk Urzędu Transportu Kolejowego, w okresie od stycznia do października 2019 roku z PKP Intercity skorzystało 14,72 procent wszystkich pasażerów.

Najwięcej, bo 26,60 procent udziału w rynku miały Przewozy Regionalne, a 18,47 procent - Koleje Mazowieckie.