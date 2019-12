Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF) poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serii leku na zgagę Riflux. Powodem jest wykrycie obecności zanieczyszczeń w substancji użytej do wytworzenia leku.

GIF informuje, że lek wycofano z powodu "zanieczyszczenie NDMA w substancji czynnej Ranitidinum użytej do wytworzenia produktu leczniczego".



GIF został poinformowany o zanieczyszczeniu przez producenta leków "w związku z potwierdzeniem obecności zanieczyszczenia NDMA w substancji czynnej Ranitidinum, użytej do wytworzenia przedmiotowej serii wymienionego produktu leczniczego Riflux".



To już kolejne lekarstwo na zgagę, które zostało wycofane z obrotu. We wrześniu GIF podjął decyzję o wstrzymaniu sprzedaży aż jedenastu produktów, w tym także tabletek musujących Riflux. Wtedy również istniało podejrzenie, że produkty zostały zanieczyszczone Nnitrozodimetyloaminą (NDMA). Popularna sieć wycofuje smalec. "Zagrożenie dla zdrowia" Główny Inspektorat Sanitarny podał w komunikacie, że wycofano produkt "z uw... zobacz więcej »

Szczegóły dotyczące wycofanych serii:

Riflux (Ranitidinum) tabletki musujące 150 mg:

numer serii 010618, termin ważności 12.2019

numer serii 020618, termin ważności 12.2019

numer serii 030618, termin ważności 12.2019

numer serii 010818 termin ważności 02.2020

numer serii 020818, termin ważności 02.2020

numer serii 011018, termin ważności 04.2020

numer serii 021018, termin ważności 04.2020

numer serii 031018, termin ważności 04.2020

numer serii 041018, termin ważności 04.2020

numer serii 011218 termin ważności 06.2020

numer serii 021218, termin ważności 06.2020

numer serii 010219, termin ważności 08.2020

numer serii 010319, termin ważności 09.2020

numer serii 010619 termin ważności 12.2020

numer serii 020619 termin ważności 12.2020