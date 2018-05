Przemysław Gacek, Zenon Ziaja oraz Bartosz Pilitowski to laureaci 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Nagrodą Specjalną PRB imienia Jana Wejcherta uhonorowano księdza Adama Bonieckiego.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w warszawskim Ufficio Primo, po raz siódmy zostały wręczone Nagrody Polskiej Rady Biznesu, nazywane "biznesowymi Oscarami".

Laureat "biznesowego Oscara": Polska ważnym graczem na rynku gier Nagroda Polskiej Rady Biznesu, nazywana też "biznesowym Oscarem", jest... zobacz więcej » - Przedsiębiorczość oznacza dla wszystkich rozwój. Dla pracowników i ich rodzin, ale też dla miasta, regionu i całego kraju. Dziś przedsiębiorcy tworzą trzon polskiej gospodarki. Są jej siłą napędową. Budują miejsca pracy i dzięki swojemu zaangażowaniu zmieniają biznes i kraj - mówił Jacek Szwajcowski, prezes Polskiej Rady Biznesu. Dodał, że siłą laureatów jest to, że inspirują i budują polską gospodarkę.

Przewodniczący kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu Wojciech Kostrzewa podczas uroczystej gali podkreślił, że w Polsce rośnie zaufanie do biznesu. - Nagradzamy najlepszych z najlepszych. Polska ma wielu bohaterów. Jestem głęboko przekonany, że zasługuje też na bohaterów przedsiębiorców, których siłą jest wiara w sens pracy i rozwoju - stwierdził.

Zwycięzcy

W kategorii "Wizja i innowacje" laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu został Przemysław Gacek – pomysłodawca, założyciel i prezes Grupy Pracuj. Jego firma zatrudnia blisko 800 osób i działa w ponad czterdziestu krajach na całym świecie.



- 18 lat temu, wracając z Londynu do Polski, miałem duży dylemat. Londyn wydawał się miejscem, gdzie można dużo osiągnąć. Wielu pukało się w głowę, gdy mówiłem, że zdecydowałem się wrócić do Polski. Minęło 18 lat i dziś mogę z satysfakcją powiedzieć, że sytuacja gospodarcza i społeczna może zmienić się w każdym kraju. Powrót do Polski był bardzo dobrą decyzją - powiedział Przemysław Gacek i dodał, że sukcesu jego firmy nie byłoby bez pracowników. - To fantastyczne i zaangażowane osoby. Tej nagrody nie dostałbym bez ich pełnego zaangażowania - dodał.

Źródło: Jacek Turczyk/PAP Laureat w kategorii „Wizja i innowacje” - założyciel, pomysłodawca i prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek

Sukces

Laureatem Nagrody Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Kulczyka w kategorii "Sukces" za zrealizowanie spektakularnego projektu biznesowego, który wywarł trwały wpływ na polski rynek, został Zenon Ziaja – założyciel i prezes Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków.

- Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie moja wspaniała załoga i pracownicy. Ta statuetka jest dla nich, to ich nagroda. Im dziękuję. Jestem bardzo dumny z tych ludzi. Firma to ludzie, a nie pieniądze - powiedział w czasie gali Zenon Ziaja.

Źródło: Jacek Turczyk/PAP Laureat nagrody PRB im. Jana Kulczyka w kategorii "Sukces” - założyciel i prezes Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków Zenon Ziaja. Nagrodę wręczyli prezes nagrody PRB Wojciech Kostrzewa i założycielka i prezes Kulczyk Foundation Dominika Kulczyk.

Działalność społeczna

Z kolei Nagroda Polskiej Rady Biznesu imienia Andrzeja Czerneckiego w kategorii "Działalność społeczna" za działalność społeczną i filantropijną, której celem jest pomoc osobom i środowiskom szczególnie potrzebującym, trafiła do Bartosza Pilitowskiego z Fundacji Court Watch Polska.



Bartosz Pilitowski jest założycielem i liderem organizacji wspierającej pozytywne zmiany w polskim wymiarze sprawiedliwości, poprzez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej.

- Dziękuję za docenienie wagi problemu. Sprawiedliwe traktowanie jest głęboką potrzebą każdego człowieka. Sprawiedliwie potraktować to pokazać szacunek, potraktować bez uprzedzeń, (bez względu na - red.) kolor skóry, wiek czy stan posiadania - mówił w czasie gali Bartosz Pilitowski. Laureat, odbierając nagrodę, podziękował wolontariuszom oraz zespołowi Fundacji Court Watch Polska. - To wasza nagroda - dodał.

Źródło: EPA/PAP/Jacek Turczyk Laureat nagrody PRB im. Andrzeja Czerneckiego w kategorii "Działalność społeczna" lider Fundacji Court Watch Polska Bartosz Pilitowski

Nagroda Specjalna

Laureatem Nagrody Specjalnej Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Wejcherta został ksiądz Adam Boniecki, który był wieloletnim redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego".

- To dla mnie wielki zaszczyt. Zdałem sobie z tego sprawę, gdy zobaczyłem listę laureatów z poprzednich lat. Patrząc na świat biznesu w Polsce muszę powiedzieć, że z zachwytem stwierdzam, że są państwo kontynuatorami wspaniałej tradycji mecenatu. Ta tradycja w Polsce jest stara i miała swój określony kształt. Szlachta i arystokracja poczuwała się do tego, że jej pozycja i majątek ma służyć też innym. Polski biznes jest mecenasem wielkich dzieł kultury i wielkich przedsięwzięć edukacyjnych, które by nie istniały bez wielkich dzieł społecznych - powiedział ksiądz Adam Boniecki.

Źródło: EPA/PAP/Jacek Turczyk Laureat nagrody specjalnej PRB im. Jana Wejcherta - ks. Adam Boniecki

"Biznesowe Oscary"

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to jedna z wiodących inicjatyw gospodarczych w Polsce, której celem jest honorowanie biznesmenów, wizjonerów i działaczy społecznych za ich wybitny dorobek i osiągnięcia.



Konkurs od 2012 roku promuje osoby, które dzięki swojej wytrwałości, odwadze i przedsiębiorczości potrafią w znaczący sposób wpływać na otaczającą rzeczywistość społeczną i gospodarczą.



W skład kapituły wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody.