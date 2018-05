Nowa propozycja, która została przedstawiona przez Komisję Europejską daje możliwość rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłości budżetu unijnego - powiedział w środę minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, komentując propozycję wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

- Wydaje się, że propozycja, która została zaproponowana przez KE daje możliwość rozpoczęcia dyskusji na temat przyszłego budżetu unijnego. Jest to budżet, który wynosi 1,11 procent dochodu narodowego brutto, więc jest to budżet znacznie większy w odniesieniu do dochodu narodowego brutto, niż było to w poprzedniej perspektywie finansowej - powiedział podczas briefingu Kwieciński,

Wiceminister o propozycji Komisji Europejskiej. "Droga do porozumienia bardzo daleka" Propozycja unijnego budżetu na lata 2021-2027 to jeszcze bardzo niedoskonały dok... zobacz więcej » - Jest to propozycja, która może być dobrym punktem startowym do rozmów. Wiele postulatów, które były przedstawione przez Polskę jak i inne kraje zostało wysłuchanych. Widać wyraźnie, że w najnowszym budżecie wspólna polityka rolna i polityka spójności to będą najważniejsze pozycje wspierane przez UE - dodał.

Kwieciński ocenił, że Polska będzie jednym z największych beneficjentów nowego budżetu.

- Z pewną dozą pewności można powiedzieć, że prawdopodobnie Polska zostanie największym beneficjentem budżetu UE, ze względu na wielkość kraju oraz tego, że w dużym stopniu będziemy korzystać z tych dwóch głównych akcentów, to jest polityki spójności i wspólnej polityki rolnej - powiedział.

- Na razie nie znamy szczegółów, jak środki będą podzielone na wszystkie kraje. Te szczegóły poznamy pod koniec miesiąca - dodał.

Budżet a praworządność

Potężne środki w projekcie nowego unijnego budżetu. Wypłata może zależeć od praworządności Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu unijnego na lata 2021-2027 w wysokoś... zobacz więcej » Kwieciński zapytany o zasadę uzależnienia budżetu od praworządności odpowiedział: - Propozycja dotycząca praworządności nie dotyczy żadnego kraju. Jesteśmy za jak najbardziej transparentną polityką finansową UE. W związku z tym, jeśli wprowadzamy zasadę praworządności, powinny zostać ustalone konkretne kryteria, tak żeby można było jasno określić, czy dany kraj je spełnia.

Komisja Europejska przedstawiła w środę projekt wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1,279 biliona euro. Podziału na koperty narodowe na razie nie ma. Jest za to propozycja powiązania dostępu do funduszy z praworządnością.

Z informacji podanych przez KE wynika, że w wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 przewidziano wynoszące około 7 proc. cięcia w polityce spójności i około 5 proc. - cięcia we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR). Ponadto polityka spójności ma odgrywać ważniejszą rolę we wspieraniu reform strukturalnych i długoterminowej integracji migrantów.

CZYTAJ WIĘCEJ