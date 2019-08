Dopłaty do termomodernizacji, czy dofinansowanie podłączeń do sieci ciepłowniczej lub instalacji odnawialnych źródeł energii - to działania, które planuje rząd w celu zmodernizowania około 60 tysięcy budynków z wielkiej płyty. Jak poinformował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, nowe przepisy mają wejść w życie w przyszłym roku.

Kwieciński zaznaczył, że przyjęta przez Komitet Stały Rady Ministrów nowelizacja ustawy o termomodernizacji ma poprawić jakość życia ok. 12 mln Polaków, mieszkających w blokach z wielkiej płyty. Dodał, że nowe przepisy w istotny sposób "przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego".

Poprawa "stosunkowo niskim kosztem"

Minister powołał się na ostatnie badania Instytutu Techniki Budowlanej, z których wynika, że budynki z wielkiej płyty - ok. 60 tys. - są bezpieczne. - Nieprawdziwe są sugestie, że blokom stawianych w technologii wielkopłytowej grozi zawalenie - zaznaczył. Dodał, że część z nich oczywiście wymaga remontów oraz modernizacji, ale poprawa ich stanu technicznego jest możliwa "stosunkowo niskim kosztem".



Z opracowania ITB, które zleciło MIiR wynika, że budynki wielkopłytowe, które powstały w latach 1960-1990, charakteryzują się nadmierną przenikalnością cieplną przegród zewnętrznych, niedostatecznym stanem instalacji i urządzeń budowlanych oraz niską estetyką elewacji. Raport o wielkiej płycie. "Chcę uspokoić 12 milionów Polaków" Chcę uspokoić 12 milionów Polaków, którzy mieszkają w wielkiej płycie, że nie ma... zobacz więcej »



Dlatego resort chce wspierać zakup i montaż tzw. kotew, którymi łączy się warstwę fakturową i warstwę konstrukcyjną w płytach wielowarstwowych. Jak mówił minister, nowe przepisy umożliwią zarządcom budynków z wielkiej płyty, czyli np. gminom, spółdzielniom, wspólnotom występowanie o zakup i montaż kotew.



Jego zdaniem przeprowadzenie takich robót zwiększy stabilność i trwałość budynków z płyt prefabrykowanych, zwłaszcza w sytuacji, gdy montowane są nowe warstwy ocieplenia, które stanowią dodatkowe obciążenie.

Dofinansowanie

- Dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii - wskazał. Wyjaśnił, że mogą to być np. panele fotowoltaiczne.



Szef MIiR pytany, jak wysokie będzie dofinansowanie, minister powiedział, że "może ono wynieść do 50 proc. wartości inwestycji, którą przeprowadzają np. wspólnoty mieszkaniowe. Dodał, że premie będą wypłacane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, którym zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego. Obecnie - jak wskazał - jest na nim "kilkaset milionów złotych".



Zaznaczył, że celem wprowadzanych zmian jest poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców, zmniejszenie kosztów eksploatacji, a także ograniczenie emisji szkodliwych substancji. Podkreślił, że przygotowana nowelizacja jest kompatybilna z innymi działaniami rządu m.in. z programem "Czyste Powietrze".



Pytany, kiedy przepisy wejdą w życie, minister powiedział, że "najprawdopodobniej stanie się to w przyszłym roku".