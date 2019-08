Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży kubka do kawy o numerze partii 71646971. Jak zaznaczono, produkt może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

"W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który zgodnie z oceną ryzyka Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów" - wskazano w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

GIS poinformował, że sieć handlowa Kik, która była dystrybutorem produktu, wycofała kwestionowane kubki z sal sprzedaży we wszystkich sklepach i nie jest możliwy ich zakup przez konsumentów.

"Obecnie prowadzone jest dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej" - czytamy w komunikacie GIS.

"Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów" - napisano.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – PL Kubek do kawy z melaminy "to go" z włóknami bambusa

Numer artykułu – 1087631

Numer partii – 71646971

Dystrybutor w Polsce – KIK Sp. z o.o., ul. Legnicka 21 a, 53-671 Wrocław

Zdjęcia produktu: