Pekao analizuje możliwość przejęcia mBanku, ale na razie jest za wcześnie na rozmowy o konkretnych działaniach - mówił w środę na konferencji prezes Pekao SA Michał Krupiński.

Niemiecki Commerzbank informował niedawno, że projekt nowej strategii banku przewiduje sprzedaż większościowego pakietu akcji mBanku.

- Proces wyjścia Commerzbanku jest na wczesnym etapie. Zleciliśmy analizy dotyczące tej sytuacji i na ich podstawie będziemy podejmować decyzje - powiedział prezes Krupiński.

Dodał, że na razie za wcześnie jest na rozmowy o konkretnych działaniach. - Jesteśmy skoncentrowani na organicznym wzroście - wskazał. Banki dostosują się albo znikną. Zmiany mogą być rewolucyjne To nie konieczność dodatkowego wpisywania numeru PIN przy transakcjach kartą, al... zobacz więcej »

Zainteresowanie banków

Wcześniej zainteresowanie ewentualnym przejęciem sygnalizowały też inne banki. Pod koniec października prezes PKO Banku Polskiego Zbigniew Jagiełło powiedział, że "jeżeli formalnie mBank zostanie zaprezentowany jako aktywo na sprzedaż, to będziemy się temu przyglądać".

- Jest to bank (mBank - red.), który jest bankiem dużym, spełnia nasze wcześniejsze oczekiwanie dotyczące rozmiarów finansowych. Czyli jest instytucją powyżej 100 miliardów złotych. Naturalnie będziemy się temu przyglądali - powiedział dziennikarzom Jagiełło.



Zastrzegł jednocześnie, że "przyglądanie nie oznacza od razu chęci konsumpcji".



W tym samym miesiącu dziennik "Rzeczpospolita" informował o tym, że ING Bank Śląski może zdecydować się na przejęcie mBanku. "W holendersko-polskim banku powstał zespół specjalistów, którego zadaniem będzie analiza i przejęcie mBanku" - pisała gazeta.

Dziennik zaznaczał jednak, że powołanie zespołu do analizy mBanku to wczesny etap i tylko otwarcie furtki do przejęcia, ale go nie przesądza. Nacjonalizacja mBanku? Minister: powinniśmy być tego typu aktywami zainteresowani Jako rząd jesteśmy zainteresowani, by te aktywa przeszły w ręce instytucji, któr... zobacz więcej »

Kwieciński zachęca

Minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówił niedawno dziennikarzom, że instytucje finansowe, w tym polskie banki, ale także rząd, powinny być zainteresowane przejmowaniem aktywów typu mBank.



Minister odniósł się w piątek do spekulacji dotyczących przyszłości mBanku i doniesień "Rzeczpospolitej", z których wynika, że mBank może kupić PZU lub kontrolowany przez ubezpieczyciela bank Alior. Gazeta podkreślała, że faworytami ciągle wskazywanymi przez ekspertów są - ze względu na swoją wielkość - PKO BP i Pekao.

We wrześniu do informacji o planowanej sprzedaży większościowego pakietu akcji mBanku odniósł się prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. To PFR brał udział w tak zwanej repolonizacji banku Pekao w 2017 roku.

"W związku z licznymi pytaniami dziennikarzy i inwestorów o mBank, informuję, że grupa PFR nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych" - napisał na Twitterze. Nie będzie bankowej megafuzji. Zbyt duże ryzyko i koszty Deutsche Bank i Commerzbank, dwa największe banki w Niemczech, zrezygnowały w cz... zobacz więcej »

mBank na sprzedaż

We wrześniu niemiecki Commerzbank poinformował, że projekt nowej strategii banku przewiduje sprzedaż większościowego pakietu akcji mBanku.

Commerzbank ma ok. 70 proc. udziału w akcjonariacie mBanku. Utworzony w 1986 r., mBank (pierwotnie BRE – Bank Rozwoju Eksportu) jest czwartym bankiem uniwersalnym w Polsce pod względem aktywów oraz piątym według kredytów netto i depozytów na koniec czerwca 2019 r.

Udział mBanku w aktywach sektora wynosi 7,8 proc., a w kredytach i depozytach około 7 proc. Bank obsługuje 4,6 mln klientów detalicznych i 25,0 tys. klientów korporacyjnych w Polsce oraz niemal 938 tys. klientów w Czechach i na Słowacji. Aktywa banku pod koniec czerwca 2019 roku wynosiły 152,4 mld zł.