Do 595 złotych rocznie na krowę i do 612 złotych na świnię. Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na takie wsparcie będą mogli liczyć rolnicy, którzy dodatkowo zadbają o dobrostan zwierząt, czyli poprawę warunków ich hodowli.

- Najmniej 100 złotych od jednego tucznika i 500 zł od jednej krowy, ale może być więcej - obiecywał rolnikom w kwietniu prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Szczegóły propozycji wsparcia, wcześniej określane mianem "programu krowa plus", zostały zaakceptowane przez powołany na podstawie zarządzenia ministra rolnictwa Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wynika z nich, że rolnicy mogą dostać do 595 złotych rocznie na krowę i do 612 rocznie za jedną świnię. Kosiniak-Kamysz o "500 plus" na krowę: PiS rozdaje pieniądze, których jeszcze nie wynegocjował Prawo i Sprawiedliwość rozdaje pieniądze, których jeszcze nie wynegocjował w Uni... zobacz więcej »

Szczegóły

Przede wszystkim na pieniądze mogą liczyć rolnicy dbający o dobrostan zwierząt, w sposób wykraczający ponad obowiązujące w przepisach normy.

Jak wytłumaczono w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wsparcie to ma na celu zrekompensowanie rolnikom kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia działań związanych z poprawą warunków hodowli.



I tak na 301 złotych rocznie będzie mógł liczyć rolnik, który zwiększy przestrzeń do życia przypadającą na jedną lochę o co najmniej 20 proc. w stosunku wymaganej minimalnej powierzchni. Stawka może wzrosnąć do 612 złotych rocznie, jeżeli rolnik umożliwi swoim zwierzętom dostęp do wybiegu.

Dodatkowe świadczenie na krowę będzie za to przyznawane rolnikowi, który będzie wypasał swoje zwierzę przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym. Stawka wyniesie wtedy 185 złotych za jedną krowę. Na więcej będą mogli liczyć ci, którzy zadbają o zwiększenie im powierzchni do życia o 20 proc. w stosunku do wymaganej minimalnej. W takim przypadku rolnik dostanie 595 złotych za krowę rocznie.

Pod koniec czerwca propozycję wsparcia dla rolników pozytywnie zaopiniował Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Program ma być jednak finansowany ze środków unijnych, a ostateczną zgodę na ich relokację musi wydać Komisja Europejska.

Na realizację programu Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 resort rolnictwa chce przeznaczyć 50 mln euro. Ma on zostać uruchomiony w 2020 roku.