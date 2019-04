Od 4 maja konsumenci będą mogli żądać od banków uzasadnienia, dlaczego odmówiono im udzielenia kredytu oraz na podstawie jakich informacji podjęto taką decyzję - wskazał w programie "Biznes dla Ludzi" w TVN24 BiS doktor Maciej Kawecki, dyrektor departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji.

Jak wskazywał dr Kawecki, "bardzo często jest tak, że mamy prawidłową tak zwaną historię kredytową, a więc zawsze wpłacaliśmy raty, mamy stabilne zatrudnienie, wydaje się nam, że mamy odpowiednie wynagrodzenie, a nagle okazuje się, że bank odmawia nam udzielenia kredytu". - Będziemy mogli zapytać na jakiej podstawie - podkreślił.

Co więcej, "jeżeli ta podstawa, to będzie ingerencja w naszą sferę prywatności, będziemy mogli wykorzystać to kierując w stosunku do banku, czy instytucji finansowej odpowiednie roszczenia".

Jak wskazywał Kawecki, chodzi na przykład o analizę historii przelewów bankowych. - Na podstawie, której ktoś wywnioskuje, że na przykład mamy kochankę albo kochanka. Banki bardzo nie lubią rozwodów, a to jest czynnik, który wpływa na rozwód - tłumaczył.

- Branie takiej informacji pod uwagę jest nieuprawnione, jest nadmierną ingerencją w prywatność - dodał.

Inne zmiany

To jednak nie jedyna zmiana, która wejdzie w życie 4 maja. - 4 maja wchodzi w życie pakiet zmian ponad 160 ustaw, wśród nich jest wiele ważnych zmian - stwierdził Kawecki.

Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania unijnego rozporządzenia o ochronie danych. Nowe przepisy w marcu zostały przyjęte w Senacie.

Jak wskazywał gość TVN24 BiS, to "jeden z większych pakietów legislacyjnych w historii". - To ustawa, która ma kilkaset stron - dodał.

Pozostałe zmiany dotyczą między innymi ułatwień dla mikroprzedsiębiorców. - Najważniejsza to ułatwienie w realizacji obowiązków informacyjnych, klauzul pojawiających się wszędzie, że: "administratorem danych osobowych jest...". One będą mogły być realizowane w zakładce na przykład kontakt na stronie internetowej mikroprzedsiębiorcy - tłumaczył Kawecki.

- To duże ułatwienie, zwłaszcza, że ostatnia kara nałożona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w wysokości prawie miliona złotych dotyczyła realizacji obowiązku informacyjnego i tutaj chcemy tę kwestię zracjonalizować - podkreślił.

Zmiany obejmą także Kodeks pracy. - Do Kodeksu pracy będzie wprowadzona po raz pierwszy kwestia biometrii, czyli pracodawca będzie mógł żądać od pracownika danych biometrycznych, na przykład, jeżeli ich pozyskanie ma być elementem uwierzytelniającym tożsamość pracownika - wyjaśniał Kawecki.