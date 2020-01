Pełnomocnik frankowiczów tłumaczy, co oznacza unieważnienie umowy

Banki szykują się na negatywny scenariusz w sprawie kredytów hipotecznych powiązanych z kursem franka szwajcarskiego i zawiązują rezerwy na wypadek przegranych spraw przed sądami. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego kwoty nie są jednak "przerażające", a rząd nie planuje podejmowania żadnych działań w związku z tą sytuacją.

Morawiecki ocenił, że rezerwy na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów walutowych nie destabilizują sektora finansowego kraju.



- Liczby, które widziałem w odniesieniu do nowych rezerw, nie są przerażające, nie są bardzo wysokie. Oczywiście obniżą one ogólną zyskowność (sektora - red.) o kilkaset milionów złotych, ale nie jest to kwestia życia lub śmierci dla polskiego sektora bankowego - powiedział premier, cytowany przez Bloomberga.

Oprocentowanie kredytów we frankach najwyższe od pięciu lat Wraz ze spłatą kolejnych rat kredytu zmniejsza się zadłużenie, a w rezultacie po... zobacz więcej » Dodał, że rząd nie planuje żadnych działań, aby pomóc w rozwiązaniu tej sytuacji i ostatecznie do to polskich sądów należy ustalenie, czy posiadacze kredytów podlegali nadużyciom.

Fala pozwów

Na fali sprzyjającego klientom banków orzeczeniu TSUE znacznie zwiększyła się liczba pozwów, jakie składają frankowi kredytobiorcy w sądach.

"Rzeczpospolita" podawała niedawno, że w trakcie trzech kwartałów ubiegłego roku do sądów wpłynęło 7,5 tys. nowych spraw frankowych, czyli już więcej niż w całym 2018 r. (przybyło ich wtedy 7,2 tys.).

W związku z tym coraz więcej banków decyduje się na zwiększenie rezerw na ryzyko prawne związane z klauzulami waloryzacyjnymi w umowach kredytów powiązanych z kursem franka szwajcarskiego.

Tylko w ostatnich dniach, o zwiększeniu rezerw na ten cel informowały trzy duże banki. Rezerwa w mBanku, utworzona w czwartym kwartale 2019 r., wynosi 293 mln zł, w Santander Bank - 173 mln zł, a w Millennium - 150 mln zł.