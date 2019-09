Po latach stagnacji obniżył się wykorzystywany w umowach kredytowych w Polsce LIBOR CHF. To oznacza to, że ci, którzy mają kredyty denominowane we franku szwajcarskim, mogą oczekiwać obniżenia się raty. W zależności od warunków zapisanych w umowie - LIBOR zostanie obniżony już teraz lub na koniec kwartału.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy LIBOR dla szwajcarskiej waluty spadł z poziomu -0,73 proc. pod koniec czerwca do -0,86 proc. na koniec sierpnia. W pierwszych dniach września stopa utrzymuje się w okolicach -0,85 proc. Dobrze widać to na poniższym wykresie: przez wiele lat LIBOR dla franka szwajcarskiego stał w miejscu, a w ostatnich miesiącach zaczął spadać.

Kiedy rata będzie niższa? Zależy to od podpisanej z bankiem umowy. Część banków, zgodnie z zapisami w umowie kredytowej, aktualizuje oprocentowanie kredytów co miesiąc - ich klienci powinni dostać informację o obniżeniu rat kredytu już teraz. Taką informację dostali między innymi klienci mBanku.









Klienci, których umowy zakładają aktualizację oprocentowania co kwartał, muszą poczekać do końca września. Niewykluczone, że niektórzy doczekają się ujemnego oprocentowania swojego kredytu - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". Na to oprocentowanie składa się LIBOR CHF oraz marża banku. Skoro LIBOR spadł poniżej -0,8 proc., to wszyscy, którzy dostali kredyt z marżą mniejszą niż 0,8 proc., powinni teraz znaleźć się w sytuacji niezwykłej, w której kwota odsetek będzie pomniejszać, a nie powiększać comiesięczną ratę kapitałową. Kredyty z tak niskimi marżami były w ofertach banków w czasach największej popularności kredytów "frankowych" w latach 2006-2007 – zauważa "DGP".

LIBOR, czyli oprocentowanie pożyczek na rynku międzybankowym, spada, ponieważ inwestorzy coraz bardziej biorą pod uwagę możliwość kolejnej obniżki stóp procentowych przez szwajcarski bank centralny (SNB). Szwajcaria ma dziś najniższe stopy procentowe na świecie – główna wynosi -0,75 proc. Posiedzenie SNB odbędzie się 19 września.

Analitycy spodziewają się także, że na czwartkowym posiedzeniu stopy procentowe obniży również Europejski Bank Centralny.

Według banku Credit Suisse bardziej niż obniżka stóp procentowych możliwa jest interwencja SNB na rynku walutowym, której celem będzie obniżenie notowań franka szwajcarskiego. Tak czy inaczej każda z tych decyzji będzie miała pozytywny wpływ na raty polskich frankowiczów.

Kredyty we frankach

Według danych Biura Informacji Kredytowej liczba kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich maleje. W czerwcu tego roku, w porównaniu do czerwca 2018 roku, ubyło 23,32 tysiąca rachunków. Obecnie pozostaje w spłacie 458,83 tysiąca kredytów frankowych, a ich wartość wynosi 102,8 miliarda złotych.

Z kolei z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że kredyty frankowe w polskich bankach na koniec lipca tego roku miały wartość 98 mld zł. To o 3,7 mld zł mniej niż rok wcześniej. Kredyty denominowane w szwajcarskim franku stanowią 23 proc. wszystkich kredytów mieszkaniowych udzielonych gospodarstwom domowym i blisko 5 proc. wszystkich aktywów bankowych w Polsce.