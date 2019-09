Odtwórz: Ekspert o programie Mieszkanie Plus: niewiele się dzieje

Lipiec był rekordowym miesiącem, zarówno jeśli chodzi o wartość nowych kredytów hipotecznych, jak i konsumpcyjnych - wynika z najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, na które powołuje się firma doradcza Expander.

W lipcu wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 5,3 miliarda złotych, zaś konsumpcyjnych - 7 miliardów złotych.

Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera, wskazał, że od grudnia 2014 roku, czyli od kiedy NBP podaje dane na temat wartości nowych kredytów, Polacy jeszcze nie pożyczali tak dużych kwot.

Przyczyny

Zdaniem Expandera rekordy to efekt przede wszystkim tego, że pożyczamy coraz wyższe kwoty. Sprzyja temu wzrost płac. W przypadku kredytów hipotecznych duże znaczenie mają też rosnące ceny mieszkań, które sprawiają, że kupujący muszą coraz bardziej się zadłużać. Zaległości Polaków w górę. Rekordzista ma do oddania prawie 71 milionów Zaległości płatnicze Polaków na koniec czerwca przekroczyły 76,6 miliarda złotyc... zobacz więcej »

Z drugiej strony państwo zaczęło wypłacać 500 plus także na pierwsze dziecko, a w maju Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił tak zwaną trzynastą emeryturę. Może się więc wydawać, że skoro mamy więcej pieniędzy, to powinniśmy zadłużać się mniej. W rzeczywistości jednak - jak zauważa Sadowski - zależność jest odwrotna: jeśli zarabiamy więcej, pożyczamy więcej.

"Dzieje się tak dlatego, że gdy rosną nasze dochody, to poprawia się dostępna kwota kredytu. Poza tym rosną też nasze oczekiwania, na przykład chcemy mieć lepszy samochód, możemy sobie pozwolić na droższe wakacje czy mieszkanie" - wyjaśnił analityk.

"Oczywiście zarabiając więcej, łatwiej jest też oszczędzać, ale dzięki kredytowi możemy już dziś korzystać z rzeczy, na które musielibyśmy odkładać jeszcze przez długi czas. W rezultacie zaciągamy większe kredyty" - dodał.

Wysokość rat

Jarosław Sadowski wskazał, że jeśli już decydujemy się na zaciągnięcie kredytu, to zanim udamy się do banku, powinniśmy samodzielnie zastanowić się, jaką kwotę raty bylibyśmy w stanie płacić co miesiąc.

"To, co nam wyjdzie, najlepiej pomniejszyć przynajmniej o 20 procent, ponieważ zwykle przeszacowujemy swoje możliwości. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy zasugerować się maksymalną kwotą, jaką bank będzie gotów nam przyznać" - zaznaczył.

Analityk przypomniał, że życie czasami przynosi niemiłe niespodzianki, na przykład utratę pracy, poważną chorobę. Gdy coś takiego się zdarzy, to kredyt i tak będziemy musieli spłacać. Lepiej więc, aby rata nie była przesadnie wysoka.