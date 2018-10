40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S7 od Koszwał do Elbląga oddano w środę do użytku. Budowa trasy była podzielona na dwa odcinki i trwała od jesieni 2015 roku. Koszt inwestycji wyniósł 3,2 miliarda złotych.

- Oddany odcinek S7 połączył istniejące fragmenty tej trasy, południową obwodnicę Gdańska i obwodnicę Elbląga. Umożliwi szybki, bezpieczny i komfortowy przejazd z Gdańska w kierunku Elbląga i dalej Warszawy. Tym samym kierowcy mają już do dyspozycji ponad 203 km S7 z ok. 333 km pomiędzy Gdańskiem i Warszawą - poinformował rzecznik prasowy gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Piotr Michalski.

Budowę 40-kilometrowego fragmentu S7 podzielono na dwa odcinki inwestycyjne: od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego (wykonawca Metrostav) i Nowego Dworu Gdańskiego do Elbląga (Budimex). Prace ruszyły w październiku 2015 r. Szybciej z Warszawy do Krakowa. Kierowcy wreszcie ekspresowo ominą Radom Od piątku rano kierowcy jadący ekspresową siódemką z Warszawy do Krakowa mogą ko... zobacz więcej »

Nowa droga

Nowa droga ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Włączenie do ruchu umożliwiają cztery węzły: Cedry Małe, Dworek, Żuławy Wschód i Elbląg Zachód.

W ramach inwestycji powstały dwa nowe mosty, na Wiśle w Kiezmarku (prawie 930 m długości) oraz na Nogacie (blisko 600 m). Dotychczasowy most przez Wisłę pozostanie do obsługi ruchu lokalnego: pojazdów okolicznych mieszkańców, maszyn rolniczych, rowerzystów i pieszych.

Oprócz tego, wyremontowano nawierzchnię dwujezdniowego fragmentu „starej” DK7, w okolicy istniejącego węzła Nowy Dwór Gdański.

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 3,2 mld zł, z czego ok. 2 mld zł pochodziło z budżetu Unii Europejskiej.

Michalski dodał, że wiosną przyszłego roku ruszą prace przy budowie kolejnych 73 km S7, od granicy z woj. warmińsko-mazurskim do obwodnicy Płońska. Dla odcinków od Płońska do Kiełpina trwa opracowywanie koncepcji programowej, a na połączenie z obwodnicą Warszawy toczy się przetarg na opracowanie dokumentacji.