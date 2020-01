Związek Banków Polskich poinformował we wtorek, że w 2019 roku zastrzeżono w bankach 176,5 tysiąca utraconych dokumentów. Oznacza to rekord w 23-letniej historii Systemu Dokumenty Zastrzeżone.

Poprzedni rekord, z 2018 roku, wynosił 150 708 sztuk i został poprawiony o ponad 17 procent.

Kradzież dokumentów

Z 40. raportu infoDOK opublikowanego we wtorek wynika, że tylko w czwartym kwartale 2019 roku 56 686 dokumentów zostało zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży. Na koniec grudnia w bazie były 1 881 393 dokumenty.

- Utrata tożsamości może być bardzo dotkliwa zarówno dla jej właściciela, jak i dla oszukanych firm i instytucji. Taki dokument – po zastrzeżeniu – staje się dla przestępców w zasadzie bezużyteczny i wszyscy możemy spać spokojniej - powiedział, cytowany w komunikacie, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.









W czwartym kwartale 2019 roku próbowano wyłudzić 1607 kredytów na łączną kwotę 58,4 miliona złotych. "To jedna z najniższych łącznych kwot, jaką odnotowaliśmy w całej historii badań w tym zakresie od 2008 roku" - czytamy w raporcie. Najwyższą liczbę prób wyłudzeń zanotowano w województwie podkarpackim - 251.

W całym 2019 roku podjęto 5077 prób wyłudzeń kredytów. ZBP wskazał, że "to niemal 7 procent mniej niż w najlepszym do tej pory 2018 roku (5449)". Łączna, roczna kwota to 280,6 miliona złotych.

Jak zastrzec dokumenty w banku?

"Wykorzystują RODO, aby wyłudzić pieniądze". Urząd ostrzega Urząd Ochrony Danych Osobowych ostrzega przed oszustami podającymi się za kontro... zobacz więcej » Utratę dokumentów można zastrzec w banku, zgłosić w jednostce policji (tylko jeżeli dokumenty zostały skradzione) lub zawiadomić gminę lub placówkę konsularną (w celu wyrobienia nowego dokumentu).

Zgłoszenie utraty w jednym banku oznacza, że dane automatycznie są przekazane do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłane do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.

"Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej" - wyjaśnił ZBP.

System Dokumenty Zastrzeżone Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.