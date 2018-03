Odtwórz: Sikorski: to nie były nagrody, to był system drugich pensji

38 tysięcy złotych brutto - to suma nagród, które otrzymali ministrowie zatrudnieni w kancelarii premiera w latach 2010-2015. Przez większość tego czasu premierem był Donald Tusk. Premie trafiły na konta Tomasza Arabskiego, Igora Ostachowicza oraz Pawła Grasia - wynika z odpowiedzi udzielonej na interpelację posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Kosztowniaka. Dla porównania ministrowie zatrudnieni w kancelarii premiera za czasów Beaty Szydło tylko w 2017 roku otrzymali nagrody wynoszące łącznie niemal 800 tysięcy złotych.

Od kilku tygodni nie milknie dyskusja na temat nagród przyznanych członkom rządu Beaty Szydło. Wszystko za sprawą interpretacji skierowanej przez posła PO Krzysztofa Brejzę, na którą w lutym odpowiedział wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. Przedstawiciel rządu zamieścił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 roku.

Wynika z niej, że nagrody otrzymali konstytucyjni ministrowie (od 65 100 zł rocznie do 82 100 zł), ale także ministrowie zatrudnieni w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od 36 900 zł rocznie do 65 100 zł) oraz była premier Beata Szydło (65 100 zł).

Nagrody w rządzie PO-PSL

"Jestem przekonany, że takie nagrody zawsze były przekazywane. Jednakże, aby mieć pełny obraz obecnej sytuacji zwracam się do pana Premiera o przekazanie informacji w jakiej wysokości, w poszczególnych latach począwszy od 2010 do 2015 Kancelaria Premiera przeznaczyła środki na wypłacenie nagród dla ministrów i wiceministrów" - napisał parlamentarzysta.

Kilka dni temu odpowiedzi w tej sprawie ponownie udzielił wiceszef kancelarii premiera Paweł Szrot. Jak wskazał, w 2010 roku ministrowie i wiceministrowie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie otrzymali nagród. Podobnie jak w latach 2013-2015.

W 2011 roku wypłacono dwie nagrody - obie po 13 000 zł brutto. Otrzymali je sekretarze stanu Igor Ostachowicz i Paweł Graś. W 2012 roku nagrodę w wysokości 12 000 zł brutto otrzymał jedynie szef kancelarii premiera Tomasz Arabski.

W trakcie rządów PO-PSL ministrom zatrudnionym w KPRM w latach 2010-2015 przyznano zatem nagrody o łącznej wartości 38 000 zł brutto. Podczas gdy, tylko w 2017 roku ministrowie otrzymali nagrody na łączną kwotę ponad 787 tys. zł.

W 2016 nagrody jeszcze wyższe

Dodatkowo nagrody przyznane w 2016 roku wszystkim ministrom rządu Beaty Szydło były wyższe od premii dla członków rządu za 2017 rok.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Pawła Szrota, w odpowiedzi na interpelację posłów PO Mariusza Witczaka, Marcina Kierwińskiego i Jana Grabca, w 2016 ministrowie otrzymali nagrody w średniej miesięcznej wysokości 7018 zł brutto. Dla porównania w 2017 roku średnia miesięczna wysokość nagród wynosiła 5504 zł brutto.

Ponadto członkowie gabinetu politycznego premier Szydło w 2016 roku otrzymali nagrody w średniej miesięcznej wysokości 4333 zł brutto. Dla porównania w 2017 roku średnia wysokość nagrody dla członka gabinetu politycznego premier wyniosła 2374 zł brutto.

Wiceszef KPRM przyznał, że "wszyscy wymienieni członkowie Rady Ministrów otrzymywali w 2017 r. nagrody w systemie miesięcznym". "Nagrody stanowiły wynik decyzji Prezesa Rady Ministrów i zostały przyznane za zaangażowanie i wkład pracy danego ministra w realizację priorytetowych zadań rządu" - dodał Paweł Szrot.

Co sądzą Polacy?

Z sondażu Kantar Millward Brown SA na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że 75 procent respondentów uważa, że to źle, iż członkowie rządu Beaty Szydło otrzymali finansowe premie. Odmiennego zdania jest 17 procent badanych. Ankietowanych spytano również o ocenę słów byłej premier na temat tych nagród. 75 procent respondentów ocenia je negatywnie, pozytywnie - 20 procent.

W ostatni czwartek była premier Beata Szydło, pod nieobecność premiera Mateusza Morawieckiego, zabrała głos przed głosowaniem w sprawie wniosku o odrzucenie informacji szefa MSZ na temat polityki zagranicznej. Odniosła się w nim do kwestii nagród dla ministrów rządu PiS, która - w jej ocenie - stała się "hucpą urządzaną przez polityków opozycji".



- Tak, rzeczywiście ministrowie, wiceministrowie w rządzie PiS otrzymywali nagrody za ciężką, uczciwą pracę i te pieniądze się im po prostu należały. To były nagrody oficjalne, nagrody, które zostały przyznane w ramach budżetu uchwalonego w tej izbie, a nie zegarki od kolegów-biznesmenów. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski, a nie tylko wybrane grupy interesów - mówiła była szefowa rządu.



- Ja mogę dzisiaj stanąć przed wszystkimi i rozliczyć się ze wszystkiego, co przez dwa lata zostało zrobione. Mogę z otwartą przyłbicą mówić o premiach, nagrodach, bo to były pieniądze uczciwie wypłacane z budżetu, który był na to przeznaczony, a gdzie były wypłacane nagrody dla waszych polityków? Na śmietnikach, cmentarzach, czy u Sowy? - pytała Szydło.

Sondaż na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 został zrealizowany przez Kantar Millward Brown SA w dniach 26-27 marca 2018 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych, wśród osób w wieku powyżej 18 lat. Próba badania wyniosła 1001 osób.