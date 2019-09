Na granicy polsko-niemieckiej powstanie nowy most. Ministrowie infrastruktury Polski i Niemiec podpisali stosowną umowę międzyrządową. Strona polska przeznaczyła na to 97 milionów złotych.

Inwestycja dotyczy budowy mostu granicznego w rejonie Kostrzyna nad Odrą i Kuestrin-Kietz. Most położony będzie w ciągu drogi krajowej numer 22 oraz federalnej drogi numer 1.

Polsko-niemieckie połączenia drogowe

Decyzję o jego budowie podjęto z uwagi na stan techniczny istniejącego mostu, który umożliwia przejazd jedynie samochodom osobowym.

"Dzisiejszy dzień kończy kilkuletni okres trudnych negocjacji ze stroną niemiecką. To inwestycja, która była wyczekiwana od bardzo dawna. Cieszę się, że mamy już pewność, że nowy most powstanie w ciągu najbliższych lat" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Każde z państw poniesie koszty budowy obiektu po swojej stronie granicy. MI wskazało, że inwestycję po stronie polskiej, wartości około 97 milionów złotych finansowaną ze środków budżetu państwa zaplanowano na lata 2020-2025. Za wykonanie zadania odpowiedzialna jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.



Rozpoczęcie prac budowlanych będzie możliwe po wejściu umowy w życie, co w Niemczech będzie wymagało jej ratyfikacji przez parlament.









Na granicy polsko-niemieckiej funkcjonuje 37 połączeń drogowych. "Większość połączeń drogowych prowadzi przez mosty graniczne. Stan tych mostów, z wyjątkiem mostu w Kostrzynie nad Odrą, jest dobry lub zadowalający" - czytamy w komunikacie.