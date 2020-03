Uzgodnione ze związkami zawodowymi zwolnienia grupowe zostaną wstrzymane - poinformował zarząd Banku Pekao. Jak podkreślił bank, decyzja ma związek z szerzącą się epidemią koronawirusa.

Pod koniec lutego tego roku bank Pekao zakomunikował, że zamierza przeprowadzić w 2020 roku zwolnienia grupowe i rozwiązać umowy o pracę z maksymalnie 1,2 tys. pracownikami. Jak tłumaczył, to m.in. konsekwencja trendów rynkowych w sektorze bankowym ze względu na rosnącą digitalizację.

Kilka dni temu bank poinformował o zawarciu porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych. Wysokość kosztów związanych z rozwiązaniem umów o pracę i zmianą warunków zatrudnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych oszacowano na ok. 110-130 mln zł i z tego tytułu zostanie utworzona stosowna rezerwa.



Zwolnienia grupowe miały być przeprowadzone od 13 marca do 31 października br.

Kolejny bank

Bank Pekao powstał w 1929 r.; jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, ma ok. 190 mld zł aktywów i kapitalizację rynkową sięgającą ok. 30 mld zł. Obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych oraz co drugą korporację w Polsce.



Bank Pekao to kolejna instytucja sektora bankowego, która informowała o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych. W 2019 roku taką decyzję podjęły m.in. Idea Bank i Getin Bank. Na początku tego roku zamiar zwolnień ogłosił z kolei Bank Millennium.