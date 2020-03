Od 16 do 27 marca 2020 roku badania przez lekarzy orzeczników i komisje lekarskie będą odwołane - poinformował w komunikacie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

KORONAWIRUS W POLSCE. RAPORT TVN24.PL

Jak czytamy na stronie Zakładu, pracownicy ZUS mają poinformować o tym osoby umówione na badania.



"Nowe terminy badań będą ustalane w późniejszym czasie – jeśli będzie to konieczne" - napisano.

Praca ZUS w dniach 16-27 marca

"W związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego - w trosce o bezpieczeństwo naszych klientów - informujemy, że w okresie od 16 do 27 marca 2020 r. nadal funkcjonuje w ZUS w sposób niezakłócony obsługa klientów w Centrum Obsługi Telefonicznej" - podał Zakład na swojej stronie.



Ogólnopolska linia telefoniczna ZUS jest pod numerem 22 560 16 00 i działa w dni robocze w godz. 7-18.

"Konto na portalu PUE ZUS można założyć bez wychodzenia z domu - przez internet - za pomocą profilu zaufanego (ePUAP/login.gov) lub bankowości elektronicznej. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać potwierdzenia z danymi zgromadzonymi w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnioski o wydanie stosownych zaświadczeń" - wyjaśnia Zakład.



W komunikacie czytamy również, że "we wszystkich placówkach ZUS" przygotowano "wyodrębnione strefy", w których można "samodzielnie złożyć wnioski, bez kontaktu osobistego z pracownikami Zakładu".



"Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i obsługę spraw w sposób niezakłócony" - podkreślono.



W piątkowym komunikacie ZUS informował, że 16 i 23 marca 2020 r. placówki ZUS będą pracowały krócej - obsługa klientów w tych dniach będzie się odbywać w godz. 8.00 - 15.00.



"W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, prosimy o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach ZUS. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego i elektronicznego" - apeluje Zakład.