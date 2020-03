Odtwórz: Kwarantanna po powrocie z zagranicy. Co zrobić, by dostać zasiłek chorobowy?

Po 25 marca specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców będzie wypłacany na takich samych zasadach, jak do tej pory - wyjaśnił podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

20 marca premier Mateusz Morawiecki poinformował o decyzji dotyczącej wstrzymania lekcji do Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca.

Zasiłek dla osób na kwarantannie. Oto zasady Co muszą zrobić osoby, które trafiają na kwarantannę po powrocie z zagranicy, by... zobacz więcej » To oznacza, że nie odbywają się w nich zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, z wyjątkiem m.in. tych w podmiotach leczniczych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Nauczyciele mają być w gotowości do pracy. MEN zaleca, by prowadzili z uczniami zajęcia zdalnie.

Dodatkowy zasiłek

Dla wielu rodziców oznacza to konieczność rezygnacji z pracy. Ci, którzy nie mają z kim zostawić swoich pociech, mogą wziąć wolne i ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Ustawa w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem z początku marca przewidziała bowiem w takich przypadkach dodatkowe, 14-dniowe świadczenie dla rodziców dzieci do lat ośmiu.

Morawiecki zapowiedział w ubiegłym tygodniu, że jeżeli podjęta zostanie decyzja o kontynuacji zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach, to również zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony.

We wtorek premier Morawiecki pytany był na konferencji prasowej na jakich zasadach będzie wypłacany specjalny zasiłek opiekuńczy po 25 marca. Szef rządu zapewnił, że świadczenie będzie wypłacane na takich samych zasadach jak do tej pory.

Komu przysługuje zasiłek? Ile wynosi? Co trzeba zrobić, by go otrzymać? Na wszystkie te pytania odpowiadamy TUTAJ >>>