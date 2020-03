Co oznacza wprowadzenie stanu epidemii?

Przesyłki, w tym emerytury, zostaną bezpiecznie dostarczone na wskazany adres - uspokaja Poczta Polska. Zostały jednak wprowadzone specjalne środki ostrożności, które mają zwiększyć bezpieczeństwo listonoszy i emerytów w czasie epidemii koronawirusa.

Jak poinformował tvn24bis.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych, "obecnie ponad 70 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. by to 44,5 proc. a w 2010 r. - 56,1 proc."

Pozostałym osobom emerytury co miesiąc przynosi listonosz. Jak zaznaczyła w korespondencji z tvn24bis Poczta Polska, nie muszą się oni martwić o dostarczenie świadczenia. Zostały jednak wdrożone specjalne procedury, które mają zapewnić im bezpieczeństwo.

"Do wypłat rent oraz emerytur używamy zdezynfekowanej i bezpiecznej gotówki z NBP" - podkreśliła Poczta Polska.

Poczta Polska poinformowała też o zakupieniu płynów dezynfekujących i rękawiczek, a także "dodatkowych środków" dla pracowników.

"Trafiają do pracowników mających kontakt z klientami. 18 marca br. rozpoczęła się dystrybucja kolejnej partii środków ochrony indywidualnej dla pracowników w tym maseczek, rękawic jednorazowych oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni. Dbamy, by w pierwszej kolejności byli zaopatrywani w nie listonosze" - napisano.

"Zarząd Poczty Polskiej podjął decyzję o wypłacie dodatkowego świadczenia na zakup środków do dezynfekcji oraz środków ochrony. Otrzymają je pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientami i ładunkami pocztowymi. Każdy pracownik zatrudniony na stanowisku eksploatacyjnym otrzyma dodatkowe świadczenie w wysokości 50 zł brutto na zakup środków ochrony" - podkreślono.

Jak wyjaśniła Poczta Polska, "oprócz tradycyjnej formy doręczenia, przesyłki listowe rejestrowane, paczkowe i kurierskie można odebrać bez pokwitowania".

"W tym przypadku wystarczy jedynie okazać pracownikowi Poczty Polskiej z bezpiecznej odległości dokument tożsamości - np. dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy. Pracownik Poczty Polskiej sam spisze 4 ostatnie cyfry numeru weryfikowanego dokumentu i pozostawi przesyłkę" - czytamy w przesłanym nam komunikacie.

Wcześniej ZUS informował, że pomimo ograniczeń wynikających z zaleceń służb sanitarnych w związku z koronawirusem, placówki Zakładu na bieżąco realizują wypłaty świadczeń.

