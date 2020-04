Ponad jedna czwarta pracowników uważa, że ryzyko utraty przez nich pracy jest duże. Niepewność Polaków o pracę jest najwyższa od dekady - wynika z raportu zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Autorzy specjalnej edycji raportu "Monitor Rynku Pracy" podkreślają, że tak wysoki poziom niepokoju o pracę jest efektem epidemii wywołanej przez koronawirusa i jej negatywnego wpływu na gospodarkę. W analizie podkreślono, że 26 proc. pracowników ryzyko utraty posady ocenia jako duże i jest to blisko o 1/5 więcej niż przed ogłoszeniem pandemii.

Wśród obaw wskazywanych przez Polaków najczęściej wymienia się zmniejszenie wynagrodzenia (41 proc.). Na taką odpowiedź najczęściej wskazywali mieszkańcy północnych i zachodnich regionów kraju (44 proc.) oraz miast od 50 do 200 tys. mieszkańców (47 proc.). Duży strach przed takim działaniem pracodawcy wskazują osoby w wieku od 50 do 64 lat (45 proc.) - czytamy w raporcie.









Zwolnienie

Co czwarty Polak obawia się zwolnienia z firmy, w której jest obecnie zatrudniony. Najczęściej są to osoby zamieszkujące centralną część kraju (28 proc.), wsie w obrębie aglomeracji (30 proc.) oraz w wieku od 18 do 29 lat (30 proc.).

Na możliwość utraty zatrudnienia najczęściej wskazywali niewykwalifikowani robotnicy (37 proc.), pracownicy biurowi i administracyjni (34 proc.) oraz inżynierowie (33 proc.). W podziale na branże zwolnień najbardziej obawiają się pracownicy finansów i ubezpieczeń (40 proc.), przemysłu oraz komunikacji i IT (po 30 proc.).









Likwidacja

Jak wynika z badania, 16 proc. zatrudnionych boi się, że przedsiębiorstwo, w którym pracują, może zostać zlikwidowane. Największy odsetek osób, które wskazały taką możliwość, zamieszkuje północną część Polski oraz miasta od 20 do 50 tys. mieszkańców (po 21 proc.).

Dużo większe obawy pod tym względem wykazują kobiety (22 proc.) niż mężczyźni (11 proc.). W podziale na grupy wiekowe największy lęk związany z likwidacją zakładu pracy odczuwają osoby pomiędzy 30 a 39 rokiem życia (15 proc.).

Nowa praca

"Ocena szansy znalezienia nowej pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy jest dużo bardziej pesymistyczna – biorąc pod uwagę zarówno znalezienie jakiejkolwiek pracy oraz pracy tak samo dobrej jak obecna. Najlepiej swoje szanse na nową pracę oceniają młodzi do 29 roku życia, zamieszkujący region południowy, mieszkańcy największych miast, sprzedawcy/kasjerzy oraz pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej a także hotelarstwa i gastronomii" - napisano w raporcie.









Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-11 marca 2020 roku na grupie 1000 respondentów - były to osoby pracujące minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnione (o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie), w wieku 18-64 lata.